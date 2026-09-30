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Rede de supermercado é condenada a pagar R$ 420 mil por demissão em massa de trabalhadores

Desligamentos ocorreram após empresa fechar unidade no Guarujá, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:06

Rede de supermercado é condenada a pagar R$ 420 mil por demissão em massa de trabalhadores Crédito: Divulgação

A rede Krill Supermercados foi condenada a pagar R$ 420 mil por danos morais coletivos após demitir em massa 42 trabalhadores. Os desligamentos ocorreram após o fechamento de uma unidade da empresa no Guarujá, em São Paulo, em março de 2024. A decisão judicial foi divulgada em 25 de agosto.

Em decisão da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, a Justiça reconheceu que a empresa realizou a dispensa coletiva sem a necessária intervenção sindical prévia. A decisão também responsabilizou o sindicato por sua omissão no cumprimento do dever constitucional de defender os interesses da categoria.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

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1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

A sentença condenou a Rede Krill ao pagamento de R$ 420 mil por dano moral coletivo e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos ao pagamento de R$ 80 mil, também por dano moral coletivo. Os valores deverão ser destinados ao fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

O caso começou após o Ministério Público do Trabalho (MPT) receber uma denúncia sobre a dispensa dos 42 empregados, todos desligados em razão do encerramento da unidade. Diante da situação, foi instaurado um inquérito civil e realizada uma audiência emergencial com a empresa e o sindicato.

Durante a apuração, ficou demonstrado que não houve negociação coletiva prévia. Segundo o MPT, o sindicato não apresentou documentos que comprovassem uma atuação efetiva, como atas de reunião, pauta reivindicatória ou registros formais de negociação.

A investigação também reuniu relatos de trabalhadores que apontaram a ausência de negociação e de alternativas para evitar ou reduzir os efeitos das dispensas, como transferências para outras unidades ou condições para eventual recontratação.

Durante a investigação, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio afirmou que não defendeu a preservação dos empregos dos trabalhadores porque entende que “há funcionário que gosta de viver de seguro-desemprego”.

A decisão estabelece que o direito à intervenção sindical prévia, exigida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como procedimento para a dispensa em massa de trabalhadores, não é patrimônio jurídico do sindicato profissional, mas da classe trabalhadora.

A decisão é de primeira instância e cabe recurso. O Ministério Público do Trabalho pede ao Tribunal a majoração da indenização para R$ 3 milhões.

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