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Rede UCI muda de dono no Brasil e cria gigante com 432 salas de cinema

Negociação durou mais de um ano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:22

Rede UCI
Rede UCI Crédito: Reprodução

A Paramount Skydance finalizou a venda das operações da rede de cinemas UCI no Brasil. O negócio foi fechado com a Cia Brasileira de Cinemas, empresa criada a partir de uma joint venture entre a paulista Cine Araújo e o mineiro Grupo Vila Rica, responsável pelas marcas Cineart e Cineart Filmes. A transação consta em documento encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As negociações se estenderam por mais de um ano e também envolveram interessados internacionais, segundo informações do jornal O Globo. Com a conclusão da operação, a UCI deixa a estrutura remanescente da National Amusements, antiga holding ligada à família Redstone que esteve na origem do grupo Paramount.

A venda integra uma estratégia mais ampla da HLE, que também se desfaz de ativos no mercado internacional. Recentemente, a empresa negociou 13 unidades da rede Showcase nos Estados Unidos com o grupo belga Kinepolis por US$ 30 milhões. Na Argentina, as operações também estão disponíveis para possíveis compradores.

10 pérolas do cinema baiano

Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução
Capitães da Areia (2011):  Mais uma delícia de filme baseado na obra de Jorge Amado. Nesse caso, o longa é dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado, e foi produzido no contexto do centenário do mestre baiano por Foto: Divulgação
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976): por 34 anos, foi a produção brasileira de maior sucesso de público, levando mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962): quando se junta esses dois termos: 'clássico' + 'cinema brasileiro', só pode aparecer esse, considerado um dos filmes mais importantes da história brasileira por Reprodução
Barravento (1962): seria possível fazer uma lista de filmes baianos sem citar Glauber Rocha? Barravento foi o primeiro longa-metragem do cineasta, e conta a história de Firmino, ex-pescador que retorna para sua aldeia por Divulgação
A Luta do Século (2016): Documentário dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado narra a história da maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Holyfield e o pernambucano Luciano 'Todo Duro' Torres por Reprodução/Divulgação
Quincas Berro d'Água (2010): baseado no clássico de Jorge Amado, o filme do diretor baiano Sérgio Machado é uma combinação entre comédia e baianidade. Conta a história de Quincas, funcionário público que larga a vida bem 'meeira' que levava e cai na farra de Salvador por Reprodução/Divulgação
Cinderela Baiana (1998): conta a história de Carla Perez, que àquela época era uma das maiores estrelas do país, dançarina do grupo É O Tchan por Reprodução/Divulgação
Jardim das Folhas Sagradas (2011): dirigido e escrito pelo cineasta baiano Pola Ribeiro, o longa-metragem conta a história de Bonfim, bancário bem sucedido que recebe dos orixás a missão de abrir um terreiro de Candomblé por Reprodução/Divulgação
Trampolim do Forte (2013): obra do baiano João Rodrigo Mattos conta a história de dois meninos pobres que ajudam a pagar as contas de casa vendendo picolé na praia por Reprodução/Divulgação
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Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução

Nova configuração do mercado

A aquisição aumenta significativamente a presença da Cine Araújo no mercado nacional. Somadas às operações adquiridas, as empresas que integram a nova holding chegarão a 66 complexos e 432 salas de cinema em diferentes estados brasileiros.

Com esse tamanho, a Cine Araújo passa a superar Cinesystem e Kinoplex em quantidade de salas e assume a terceira posição entre as maiores exibidoras do país, atrás da Cinemark e da mexicana Cinépolis.

Apesar da parceria para a compra da UCI, Cine Araújo e Cineart manterão a administração independente de seus cinemas que já funcionam com as respectivas marcas. A operação também permitirá às compradoras avançar para mercados onde ainda não tinham presença, como Recife, Fortaleza, Belém e Juiz de Fora.

O negócio ainda precisa passar pela análise do Cade. Em Manaus, o órgão deverá fazer uma avaliação antitruste mais detalhada. Isso porque a combinação das duas unidades da UCI, localizadas nos shoppings Manauara e Sumaúma Park, com o cinema da Cine Araújo no Manaus ViaNorte faria o grupo concentrar entre 50% e 60% da receita de bilheteria da cidade.

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