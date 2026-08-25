MERCADO

Rede UCI muda de dono no Brasil e cria gigante com 432 salas de cinema

Negociação durou mais de um ano

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:22

Rede UCI Crédito: Reprodução

A Paramount Skydance finalizou a venda das operações da rede de cinemas UCI no Brasil. O negócio foi fechado com a Cia Brasileira de Cinemas, empresa criada a partir de uma joint venture entre a paulista Cine Araújo e o mineiro Grupo Vila Rica, responsável pelas marcas Cineart e Cineart Filmes. A transação consta em documento encaminhado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As negociações se estenderam por mais de um ano e também envolveram interessados internacionais, segundo informações do jornal O Globo. Com a conclusão da operação, a UCI deixa a estrutura remanescente da National Amusements, antiga holding ligada à família Redstone que esteve na origem do grupo Paramount.

A venda integra uma estratégia mais ampla da HLE, que também se desfaz de ativos no mercado internacional. Recentemente, a empresa negociou 13 unidades da rede Showcase nos Estados Unidos com o grupo belga Kinepolis por US$ 30 milhões. Na Argentina, as operações também estão disponíveis para possíveis compradores.

10 pérolas do cinema baiano 1 de 10

Nova configuração do mercado

A aquisição aumenta significativamente a presença da Cine Araújo no mercado nacional. Somadas às operações adquiridas, as empresas que integram a nova holding chegarão a 66 complexos e 432 salas de cinema em diferentes estados brasileiros.

Com esse tamanho, a Cine Araújo passa a superar Cinesystem e Kinoplex em quantidade de salas e assume a terceira posição entre as maiores exibidoras do país, atrás da Cinemark e da mexicana Cinépolis.

Apesar da parceria para a compra da UCI, Cine Araújo e Cineart manterão a administração independente de seus cinemas que já funcionam com as respectivas marcas. A operação também permitirá às compradoras avançar para mercados onde ainda não tinham presença, como Recife, Fortaleza, Belém e Juiz de Fora.