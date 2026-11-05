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Redução da pena de Jair Bolsonaro: PGR vai se opor à revisão no STF e dificultar saída do regime fechado

Defesa busca revisão da condenação por tentativa de golpe; manifestação da Procuradoria deve ser apresentada até sábado (7)

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:47

Jair Bolsonaro está preso em Brasília Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve se posicionar contra os pedidos de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Segundo O Globo, o órgão considera frágeis os argumentos da defesa e não vê motivos para mudar a posição adotada no julgamento.

O resultado da análise pode afetar o tempo de permanência do ex-presidente em regime fechado. Uma eventual redução poderia encurtar esse período de sete anos para dois anos e três meses, com possibilidade de saída desse regime em 4 de novembro de 2027.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

Para sustentar a revisão, os advogados de Bolsonaro citam a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master. A defesa argumenta que, naquele processo, foi defendida a necessidade de garantir acesso integral às provas e tempo suficiente para examinar os dados.

Na avaliação da PGR, porém, essa comparação não tem relação com os fundamentos da sentença de Bolsonaro e não justifica uma mudança no entendimento sobre o caso, de acordo com o jornal.

O prazo para a manifestação da Procuradoria termina neste sábado (7). Os dez dias foram concedidos na semana passada pelo ministro Kassio Nunes Marques, relator dos dois pedidos de revisão criminal. Ele aguardou o encerramento do segundo turno para evitar repercussões do caso na disputa presidencial.

Com o parecer em mãos, Nunes Marques deverá preparar seu voto e enviar o processo ao revisor, ministro André Mendonça. Após essa etapa, o caso poderá ser liberado para julgamento.