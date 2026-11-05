Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Redução da pena de Jair Bolsonaro: PGR vai se opor à revisão no STF e dificultar saída do regime fechado

Defesa busca revisão da condenação por tentativa de golpe; manifestação da Procuradoria deve ser apresentada até sábado (7)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:47

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro está preso em Brasília Crédito: Fábio Vieira/Metrópoles

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve se posicionar contra os pedidos de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Segundo O Globo, o órgão considera frágeis os argumentos da defesa e não vê motivos para mudar a posição adotada no julgamento.

O resultado da análise pode afetar o tempo de permanência do ex-presidente em regime fechado. Uma eventual redução poderia encurtar esse período de sete anos para dois anos e três meses, com possibilidade de saída desse regime em 4 de novembro de 2027.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
1 de 15
Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Para sustentar a revisão, os advogados de Bolsonaro citam a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso do Banco Master. A defesa argumenta que, naquele processo, foi defendida a necessidade de garantir acesso integral às provas e tempo suficiente para examinar os dados.

Na avaliação da PGR, porém, essa comparação não tem relação com os fundamentos da sentença de Bolsonaro e não justifica uma mudança no entendimento sobre o caso, de acordo com o jornal.

O prazo para a manifestação da Procuradoria termina neste sábado (7). Os dez dias foram concedidos na semana passada pelo ministro Kassio Nunes Marques, relator dos dois pedidos de revisão criminal. Ele aguardou o encerramento do segundo turno para evitar repercussões do caso na disputa presidencial.

Leia mais

Imagem - Entenda como Flávio Bolsonaro participou de votação no Senado mesmo após fugir para os EUA

Entenda como Flávio Bolsonaro participou de votação no Senado mesmo após fugir para os EUA

Imagem - Decisão do STF pode reduzir prisão de Bolsonaro a 2 anos e 4 meses

Decisão do STF pode reduzir prisão de Bolsonaro a 2 anos e 4 meses

Imagem - Flávio Bolsonaro após fugir do Brasil: 'Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz'

Flávio Bolsonaro após fugir do Brasil: 'Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz'

Com o parecer em mãos, Nunes Marques deverá preparar seu voto e enviar o processo ao revisor, ministro André Mendonça. Após essa etapa, o caso poderá ser liberado para julgamento.

A definição da data caberá ao presidente do STF, Edson Fachin. Para obter uma decisão favorável no plenário, Bolsonaro precisará dos votos de seis dos dez ministros.

Mais recentes

Imagem - Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027

Governo confirma pagamento de R$ 700 por mês e poupança de R$ 250 para universitários em 2027
Imagem - Empresário preso por matar advogada e filho de 6 anos teria asfixiado vítimas

Empresário preso por matar advogada e filho de 6 anos teria asfixiado vítimas
Imagem - Homem custodiado toma arma de policial penal, mata agente dentro de hospital e foge com uniforme da vítima

Homem custodiado toma arma de policial penal, mata agente dentro de hospital e foge com uniforme da vítima