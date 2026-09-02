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Tempo de atividade para aposentadoria de policiais e bombeiros é reduzido; saiba mais

Proposta reduz de 30 para 25 anos o período mínimo de exercício de atividade militar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:20

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (1º) um projeto que reduz de 30 para 25 anos o tempo mínimo de exercício de atividade de natureza militar exigido para a transferência à inatividade remunerada de policiais e bombeiros militares.

O texto aprovado também amplia de cinco para dez anos o limite de averbação do tempo de serviço de natureza civil, pública ou privada. O período averbado, desde que devidamente comprovado e não concomitante à carreira militar, poderá ser considerado no cálculo para transferência à inatividade.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
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Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

A proposta aprovada é um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), ao Projeto de Lei 241/23, de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP). O texto segue agora para análise do Senado.

Para a transferência à inatividade com proventos integrais, os homens deverão ter 35 anos de tempo de serviço, incluindo pelo menos 25 anos de exercício de atividade de natureza militar.

Para as mulheres, o tempo total será de 32 anos. Atualmente, a legislação exige um mínimo de 35 anos de serviço, sendo 30 anos de atividade militar, sem distinção entre homens e mulheres.

Quais as regras para mulheres?

O projeto também estabelece igualdade de acesso entre homens e mulheres nas corporações, proibindo restrições ou reservas de vagas sem justificativa técnica.

Na progressão por merecimento, os critérios deverão ser universais, priorizando o mérito pessoal e os militares que estiverem no primeiro terço do quadro de antiguidade.

A proposta ainda prevê que promoções por bravura tenham caráter excepcional e sejam concedidas mediante comprovação em processo específico, respeitando os requisitos exigidos para cada posto ou graduação.

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