Reforma do IR está no foco do governo, mas tem 'timing' adequado, diz Appy

O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou nesta terça-feira, 13, que a reforma do Imposto de Renda (IR) está no foco do governo, mas que há um "timing" adequado.



"Começa agora com a reforma sobre consumo e depois faz a de renda", disse ele, em participação no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).