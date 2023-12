Reforma tributária fará PIB crescer 10% em 15 anos, afirma Alckmin

O presidente em exercício da República e ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou nesta segunda-feira, 4, a importância da reforma tributária para o crescimento da economia e solução de problemas que caminham na contramão da produtividade e competitividade brasileira. De acordo com ele, "a reforma tributária fará o PIB crescer 10% em 15 anos".



Alckmin destacou também a importância da transição da tributação na origem para a tributação no destino, o que eliminará a guerra fiscal entre os Estados.