‘Rei do Bolão’ bate na trave em oito apostas na Mega-Sena com prêmio de R$ 112 milhões

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Esther Morais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:55
A casa de apostas conhecida como “Rei do Bolão” acertou quatro dezenas em oito apostas da Mega-Sena no concurso 3.069, realizado no domingo (11). Apesar dos acertos, nenhum dos jogos chegou à faixa principal de premiação. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14).
De acordo com a divulgação da casa, as oito apostas premiadas foram bolões com diferentes números de cotas. Os valores recebidos variaram de R$ 7.092,96 a R$ 39.013,00.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Além dos bolões, uma aposta simples que acertou a quadra recebeu R$ 709,33. Ao todo, 9.096 apostas acertaram quatro dezenas no concurso, enquanto outras 150 acertaram cinco números e ganharam R$ 26.095,23 cada. Não houve ganhadores com seis acertos.
Os números sorteados foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. A arrecadação total do concurso foi de R$ 98.228.184,00.