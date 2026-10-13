LOTERIA

‘Rei do Bolão’ bate na trave em oito apostas na Mega-Sena com prêmio de R$ 112 milhões

Casa de apostas acertou a quadra em oito jogos no concurso 3.069

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:55

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A casa de apostas conhecida como “Rei do Bolão” acertou quatro dezenas em oito apostas da Mega-Sena no concurso 3.069, realizado no domingo (11). Apesar dos acertos, nenhum dos jogos chegou à faixa principal de premiação. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14).

De acordo com a divulgação da casa, as oito apostas premiadas foram bolões com diferentes números de cotas. Os valores recebidos variaram de R$ 7.092,96 a R$ 39.013,00.

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Além dos bolões, uma aposta simples que acertou a quadra recebeu R$ 709,33. Ao todo, 9.096 apostas acertaram quatro dezenas no concurso, enquanto outras 150 acertaram cinco números e ganharam R$ 26.095,23 cada. Não houve ganhadores com seis acertos.