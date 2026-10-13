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‘Rei do Bolão’ bate na trave em oito apostas na Mega-Sena com prêmio de R$ 112 milhões

Casa de apostas acertou a quadra em oito jogos no concurso 3.069

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 09:55

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A casa de apostas conhecida como “Rei do Bolão” acertou quatro dezenas em oito apostas da Mega-Sena no concurso 3.069, realizado no domingo (11). Apesar dos acertos, nenhum dos jogos chegou à faixa principal de premiação. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14).

De acordo com a divulgação da casa, as oito apostas premiadas foram bolões com diferentes números de cotas. Os valores recebidos variaram de R$ 7.092,96 a R$ 39.013,00.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Além dos bolões, uma aposta simples que acertou a quadra recebeu R$ 709,33. Ao todo, 9.096 apostas acertaram quatro dezenas no concurso, enquanto outras 150 acertaram cinco números e ganharam R$ 26.095,23 cada. Não houve ganhadores com seis acertos.

Os números sorteados foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. A arrecadação total do concurso foi de R$ 98.228.184,00.

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