LOTERIA

Rei do Bolão ganha três vezes no mesmo concurso da Lotofácil da Independência e chega a 15 prêmios principais em 2026

O empresário Alessandro Montenegro tinha uma cota em cada um dos três bolões vencedores e recebeu mais de R$ 140 mil somente com os acertos de 15 pontos

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:59

Rei do Bolão ganha três vezes no mesmo concurso da Lotofácil da Independência e chega a 15 prêmios principais em 2026 Crédito: Divulgação

O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, conseguiu um feito incomum na Lotofácil da Independência: participou de três bolões que acertaram os 15 números no mesmo concurso. O concurso 3780 foi realizado nesta terça-feira (15) e distribuiu cerca de R$ 323 milhões em prêmios.

Alessandro tinha uma cota em cada um dos três bolões vencedores. Com isso, recebeu três prêmios de aproximadamente R$ 47 mil, totalizando mais de R$ 140 mil apenas pelos acertos de 15 pontos. A nova conquista também elevou para 15 o número de prêmios principais dos quais o empresário participou em 2026.

Confira todos os ganhadores da Lotofácil da Independência 1 de 7

“Ganhar uma vez já seria motivo de muita comemoração. Estar nos três bolões que acertaram os 15 pontos da Lotofácil da Independência é algo muito especial, principalmente porque estamos falando de 300 ganhadores comemorando com a gente”, afirmou Alessandro Montenegro.

Três bolões acertaram os 15 números

Os três bolões vencedores foram montados com 20 dezenas, quantidade máxima permitida em uma aposta da Lotofácil. Dois dos bolões tinham quatro jogos de 20 dezenas cada. Neles, cada uma das 100 cotas custou aproximadamente R$ 2.930. O terceiro tinha um único jogo de 20 dezenas, também dividido em 100 cotas, com participação de cerca de R$ 732 por apostador.

Cada grupo recebeu aproximadamente R$ 4,7 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 47 mil por cota. Como os três bolões tinham 100 participantes, a premiação representa 300 ganhadores ligados às apostas. Alessandro, além de ser responsável pela participação nos bolões, também tinha uma cota em cada um deles. “É uma sensação diferente porque não foi apenas um dos nossos bolões. Foram três. São três grupos diferentes de clientes que agora têm um prêmio para receber”, disse.

“Rei do Bolão” já havia ganhado 12 vezes em 2026

Antes da Lotofácil da Independência, Alessandro já havia participado de 12 bolões vencedores de prêmios principais em 2026. Com os três novos acertos, chegou a 15. A sequência envolve diferentes modalidades das Loterias CAIXA e ganhou destaque especialmente pelas participações do empresário em dois bolões que acertaram o prêmio principal da Mega-Sena no mesmo ano.