'Rei do ovo', bilionário do agro mais rico do Brasil, começou carreira vendendo picolé na praia

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Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:51
O empresário do agronegócio mais rico do Brasil, Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", começou a carreira aos 8 anos, quando vendia picolé na praia. Atualmente, o bilionário de 51 anos é dono da Granja Faria e possui patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões, segundo a Forbes.
Além de liderar a lista de empresários do agronegócio, ele ainda ocupa a décima posição no ranking geral dos bilionários brasileiros em 2026.
Ricardo Castellar de Faria
Ricardo nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Catarina ainda criança por causa do pai, que era médico e foi transferido para a região. Na infância, começou a ganhar dinheiro vendendo picolé na praia. Na adolescência, aos 15 anos, fez um intercâmbio na Califórnia, onde desenvolveu interesse por propriedades rurais americanas.
Quando jovem, formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2006, fundou a Granja Faria, atualmente uma das maiores produtoras de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia do Brasil.
O empreendimento conta com 34 unidades produtoras e 2,7 mil funcionários, com capacidade de produção de 16 milhões de ovos por dia.