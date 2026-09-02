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'Rei do ovo', bilionário do agro mais rico do Brasil, começou carreira vendendo picolé na praia

Ricardo Faria é fundador da Granja Faria e acumula patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:51

'Rei do ovo', bilionário do agro mais rico do Brasil, começou carreira vendendo picolé na praia Crédito: Divulgação 

O empresário do agronegócio mais rico do Brasil, Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", começou a carreira aos 8 anos, quando vendia picolé na praia. Atualmente, o bilionário de 51 anos é dono da Granja Faria e possui patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões, segundo a Forbes.

Além de liderar a lista de empresários do agronegócio, ele ainda ocupa a décima posição no ranking geral dos bilionários brasileiros em 2026.

Ricardo Castellar de Faria

O empresário do agronegócio mais rico do Brasil, Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", começou a carreira aos 8 anos, quando vendia picolé na praia.  por Divulgação / Reprodução NSC
Atualmente, o bilionário de 51 anos é dono da Granja Faria e possui patrimônio estimado em R$ 35,1 bilhões, segundo a Forbes. por Divulgação / Reprodução NSC
Além de liderar a lista de empresários do agronegócio, ele ainda ocupa a décima posição no ranking geral dos bilionários brasileiros em 2026. por Divulgação / Reprodução NSC
Ricardo nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Catarina ainda criança por causa do pai, que era médico e foi transferido para a região.  por Divulgação / Reprodução NSC
Na infância, começou a ganhar dinheiro vendendo picolé na praia. Na adolescência, aos 15 anos, fez um intercâmbio na Califórnia, onde desenvolveu interesse por propriedades rurais americanas. por Divulgação / Reprodução NSC
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O empresário do agronegócio mais rico do Brasil, Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", começou a carreira aos 8 anos, quando vendia picolé na praia.  por Divulgação / Reprodução NSC

Ricardo nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Catarina ainda criança por causa do pai, que era médico e foi transferido para a região. Na infância, começou a ganhar dinheiro vendendo picolé na praia. Na adolescência, aos 15 anos, fez um intercâmbio na Califórnia, onde desenvolveu interesse por propriedades rurais americanas.

Quando jovem, formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2006, fundou a Granja Faria, atualmente uma das maiores produtoras de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia do Brasil.

O empreendimento conta com 34 unidades produtoras e 2,7 mil funcionários, com capacidade de produção de 16 milhões de ovos por dia.

Tags:

rei do ovo Ricardo Castellar Faria

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