Reitor da PUC-PR morre aos 55 anos em acidente nos Estados Unidos

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09:05
O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu na sexta-feira (16) após sofrer um acidente nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada pela instituição por meio de uma nota publicada nas redes sociais.
Rogério Renato Mateuccie estava em viagem a Phoenix, no estado do Arizona, quando sofreu o acidente por volta das 18h. O reitor não resistiu aos ferimentos e morreu na cidade de Scottsdale. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
Rogério Renato Mateucci
Mateucci ocupava o cargo de reitor desde 2022 e também fazia parte do grupo de irmãos maristas, responsável pela manutenção e orientação da instituição. Em comunicado, a PUC-PR lamentou a morte e afirmou que a universidade e os Irmãos Maristas se unem em luto neste momento.
"A morte é uma “realidade vigorosa”, uma realidade que nos desperta, obriga-nos a tomar consciência de nossos valores mais profundos; uma realidade que nos convida a criar, pensar, procurar um sentido para a própria vida. E, para aqueles que creem, a vida não nos é tirada, mas transformada. Por isso, irmanados pela fé na ressurreição, nos unamos agora em oração pelo nosso tão querido Ir. Rogério", diz a nota.
Aulas suspensas
Após a confirmação da morte, a PUC-PR anunciou o cancelamento das aulas nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo neste sábado (17) e na segunda-feira (19). O expediente administrativo também será suspenso na segunda-feira.
Uma missa em memória do reitor está prevista para segunda-feira (19), às 17h30, na Capela Universitária Jesus Mestre. A celebração será transmitida ao vivo pelo canal da PUC-PR no YouTube.