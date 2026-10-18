Reitor de universidade morto durante ventania foi atingido na cabeça por objeto acrílico

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:09
Uma peça de acrílico desprendida de um telhado durante uma ventania provocou a morte do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos. Ele foi atingido na cabeça na tarde de sexta-feira (16), enquanto estava em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos.
O acidente ocorreu durante uma visita guiada a Taliesin West, complexo que reúne espaços arquitetônicos e culturais. Mateucci fazia o passeio acompanhado de outras pessoas quando o objeto foi levado pelos ventos e o atingiu. A polícia de Scottsdale informou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que os serviços de emergência foram chamados, mas o reitor morreu antes de ser socorrido no local.
Rogério Renato Mateucci
Após a ocorrência, investigadores e peritos foram até a propriedade para reunir informações sobre o que aconteceu. De acordo com a polícia, não há indícios de crime, e a principal linha de apuração considera um acidente provocado pelas condições climáticas. O caso segue sob investigação.
Natural de Americana, no interior de São Paulo, Rogério Renato Mateucci nasceu em 1971 e entrou para o Instituto Marista em 1992. Cinco anos depois, em 1997, fez os votos perpétuos e passou a ser Irmão Marista. Pedagogo, ele concluiu mestrado e doutorado em liderança educacional na Fordham University, nos Estados Unidos.
No Brasil, dirigiu o Colégio Marista de Londrina e exerceu diferentes funções na PUC-PR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Mateucci ocupava a reitoria da universidade desde 2022 e teve a permanência no cargo confirmada em dezembro de 2025, com mandato previsto para o período de 2026 a 2029.