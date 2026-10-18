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Reitor de universidade morto durante ventania foi atingido na cabeça por objeto acrílico

Polícia trata o caso como acidente relacionado às condições climáticas; investigação ainda não foi concluída

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:09

Rogério Renato Mateucci
Rogério Renato Mateucci Crédito: Edjane Madza/PUCPR

Uma peça de acrílico desprendida de um telhado durante uma ventania provocou a morte do reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos. Ele foi atingido na cabeça na tarde de sexta-feira (16), enquanto estava em Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos.

O acidente ocorreu durante uma visita guiada a Taliesin West, complexo que reúne espaços arquitetônicos e culturais. Mateucci fazia o passeio acompanhado de outras pessoas quando o objeto foi levado pelos ventos e o atingiu. A polícia de Scottsdale informou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que os serviços de emergência foram chamados, mas o reitor morreu antes de ser socorrido no local.

Rogério Renato Mateucci

Rogério Renato Mateucci morreu em acidente nos EUA por Reprodução/Instagram
Rogério Renato Mateucci por João Borges/PUCPR
Rogério Renato Mateucci por Edjane Madza/PUCPR
Rogério Renato Mateucci por Reprodução/Instagram
Rogério Renato Mateucci por Divulgação / PUCPR
Rogério Renato Mateucci por Reprodução/Instagram
Rogério Renato Mateucci por Reprodução/Instagram
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Rogério Renato Mateucci morreu em acidente nos EUA por Reprodução/Instagram

Após a ocorrência, investigadores e peritos foram até a propriedade para reunir informações sobre o que aconteceu. De acordo com a polícia, não há indícios de crime, e a principal linha de apuração considera um acidente provocado pelas condições climáticas. O caso segue sob investigação.

Natural de Americana, no interior de São Paulo, Rogério Renato Mateucci nasceu em 1971 e entrou para o Instituto Marista em 1992. Cinco anos depois, em 1997, fez os votos perpétuos e passou a ser Irmão Marista. Pedagogo, ele concluiu mestrado e doutorado em liderança educacional na Fordham University, nos Estados Unidos. 

No Brasil, dirigiu o Colégio Marista de Londrina e exerceu diferentes funções na PUC-PR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão. Mateucci ocupava a reitoria da universidade desde 2022 e teve a permanência no cargo confirmada em dezembro de 2025, com mandato previsto para o período de 2026 a 2029. 

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Reitor Rogério Renato Mateucci

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