Renan Calheiros acusa Arthur Lira de dar 'surra de 2 horas' na ex-esposa

O senador Renan Calheiros (MDB) utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (29), para acusar o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira de ter batido em sua ex-mulher, Jullyene Lins (MDB), e de desviar dinheiro público. Através do Twitter, Calheiros escreveu: "Triste exemplo: Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. Pior, desvia dinheiro público e bate em mulher – deu uma surra de 2h em Jullyene, a ex-esposa e mãe de seus filhos", acusou. "Confesso que aprovei a Lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele", continuou.

Renan citou processos a que Lira responde na Justiça: um por suposto descumprimento de um acordo com um empresário, outro por violência doméstica.

O senador se refere à reportagem do Jornal O Globo, publicada no domingo (28), que diz que Lira é alvo de um processo movido pelo empresário Ricardo Dantas, de Alagoas, que cobra R$ 1,8 milhão do deputado. Dantas afirma ter pago R$ 900 mil ao deputado, em 2018, como garantia pela compra de bezerros, mas diz nunca ter recebido os animais.