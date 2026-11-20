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Juliana Rodrigues
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:42
Renato Aragão e a Prefeitura do Rio de Janeiro negociam um acordo sobre uma dívida de R$ 548 mil em IPTU da mansão do humorista no Recreio dos Bandeirantes. A pedido de ambas as partes, a 12ª Vara da Fazenda Pública suspendeu por 30 dias o processo de cobrança e, com isso, a ordem de penhora do imóvel. A decisão foi publicada na quarta-feira (18).
Mansão de Renato Aragão
A suspensão foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo. Em nota ao Splash, do UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou que o pedido foi feito em conjunto pelo artista e pelo município. A ordem de penhora havia sido expedida no fim de outubro.
Localizada em uma área nobre da zona oeste da capital fluminense, a propriedade é avaliada no mercado em cerca de R$ 18 milhões e chama atenção pelas dimensões. O imóvel tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e conta com campo de futebol e heliponto particular.
A estrutura esportiva da residência remete à conhecida paixão do artista pelo futebol, tema eternizado em produções clássicas de sua carreira, como o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986).
Renato Aragão também é alvo de uma ação de cobrança movida pela filha mais velha, Juliana, referente a um suposto empréstimo concedido ao pai em 2018. A defesa do artista contesta a cobrança e sustenta que a movimentação financeira fazia parte da gestão do patrimônio familiar.
As duas ações tramitam em processos distintos. A suspensão da cobrança de IPTU é provisória, e a dívida segue em aberto enquanto as partes negociam.
Juliana Aragão e Renato Aragão