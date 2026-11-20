PENHORA EM PAUSA

Renato Aragão negocia dívida de R$ 548 mil em IPTU que pôs mansão de R$ 18 milhões sob risco de penhora

Justiça do Rio suspendeu a cobrança por 30 dias a pedido do humorista e da prefeitura, que discutem um acordo

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:42

Justiça teria determinado penhora de mansão de R$ 18 milhões de Renato Aragão Crédito: Globo/Léo Rosario e Reprodução/Youtube/@MullerImóveisRJ

Renato Aragão e a Prefeitura do Rio de Janeiro negociam um acordo sobre uma dívida de R$ 548 mil em IPTU da mansão do humorista no Recreio dos Bandeirantes. A pedido de ambas as partes, a 12ª Vara da Fazenda Pública suspendeu por 30 dias o processo de cobrança e, com isso, a ordem de penhora do imóvel. A decisão foi publicada na quarta-feira (18).

Mansão de Renato Aragão 1 de 14

A suspensão foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo. Em nota ao Splash, do UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou que o pedido foi feito em conjunto pelo artista e pelo município. A ordem de penhora havia sido expedida no fim de outubro.



Os detalhes da mansão no Recreio dos Bandeirantes

Localizada em uma área nobre da zona oeste da capital fluminense, a propriedade é avaliada no mercado em cerca de R$ 18 milhões e chama atenção pelas dimensões. O imóvel tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e conta com campo de futebol e heliponto particular.

A estrutura esportiva da residência remete à conhecida paixão do artista pelo futebol, tema eternizado em produções clássicas de sua carreira, como o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986).

Contexto de cobranças e andamento processual

Renato Aragão também é alvo de uma ação de cobrança movida pela filha mais velha, Juliana, referente a um suposto empréstimo concedido ao pai em 2018. A defesa do artista contesta a cobrança e sustenta que a movimentação financeira fazia parte da gestão do patrimônio familiar.

As duas ações tramitam em processos distintos. A suspensão da cobrança de IPTU é provisória, e a dívida segue em aberto enquanto as partes negociam.