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Resenha de livro e aprovação no Enem: como Débora do Batom conseguiu autorização de Moraes para o semiaberto

Cabeleireira baiana acumulou dias de remição por estudo, leitura e trabalho durante o cumprimento da pena

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:04

Débora do Batom ficou conhecida por escrever com batom vermelho a frase “perdeu, mané” na estátua
Débora do Batom ficou conhecida por escrever com batom vermelho a frase “perdeu, mané” na estátua Crédito: Reprodução

A aprovação no Enem, a leitura de um livro e o trabalho realizado dentro da prisão foram determinantes para a progressão de regime de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”. A cabeleireira baiana teve a mudança para o semiaberto autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (6).

Débora, de 39 anos, é natural de Irecê, na Bahia, e ganhou notoriedade após escrever “perdeu, mané” com batom vermelho na estátua “A Justiça”, localizada em frente ao STF, durante os atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão de Moraes considerou um total de 212 dias de remição de pena obtidos por Débora por meio de atividades realizadas durante o cumprimento da condenação.

A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi responsável por 100 desses dias. A leitura também contribuiu para a redução. Débora leu uma obra, produziu uma resenha e teve o trabalho analisado pela comissão responsável. Após a aprovação, recebeu mais quatro dias de remição.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
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Débora do Batom com os filhos por Reprodução

O maior abatimento, no entanto, veio do trabalho. Segundo a decisão, a cabeleireira trabalhou durante 326 dias na penitenciária, o que resultou em outros 108 dias de redução da pena. Somados, os períodos de estudo, leitura e trabalho chegaram aos 212 dias considerados pelo ministro.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por cinco crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Embora tenha recebido autorização para o regime semiaberto, Débora continuará em prisão domiciliar, onde está desde março de 2025.

Segundo Moraes, essa forma de cumprimento é mais benéfica do que o semiaberto. A progressão, portanto, serve para antecipar o encerramento da execução da pena. A decisão foi tomada após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para Moraes, estavam presentes os requisitos legais para a progressão de regime.

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Tags:

Alexandre de Moraes Débora do Batom 8 de Janeiro

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