Restituição: Imposto de renda começa a ser restituído nesta terça

Próximo ao prazo final das declarações, a Receita Federal abriu, na última quarta-feira (24), a consulta do 1° lote de restituição do Imposto de Renda 2023, cujos pagamentos devem ser liberados ainda neste mês.



VALOR PARA DECLARAR IMPOSTO DE RENDA 2023



A tabela oficial do Imposto de Renda 2023 consta o cálculo que considera a renda mensal e a alíquota, que definem a dedução da parcela, na qual é possível saber o valor mínimo exigido para a declaração:RENDA MENSAL ALÍQUOTA PARCELA A SER DEDUZIDA ATÉ R$ 1.903,98 ISENTO ISENTO DE R$ 1.903,99 ATÉ R$2.826,65 7,5% R$ 142,80 DE R$ 2.826,66 ATÉ R$3.751,05 15% R$ 354,80 DE R$ 3.751,06 ATÉ R$4.664,68 22,5% R$ 636,13 MAIS QUE R$4.664,68 27,5% R$ 869,36 ATÉ QUANDO POSSO DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 2023?