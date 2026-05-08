LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena 2954, desta sexta-feira (8)

Primeiro prêmio foi R$ 150 mil

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 22:49

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2954 do jogo lotérico Dupla Sena foi sorteado na noite desta sexta-feira (8), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. Primeiro prêmio foi de R$ 150 mil.

Os números do primeiro sorteio foram: 06 – 49 – 33 – 32 – 15 – 39

Os números do segundo sorteio foram: 09 – 04 – 38 – 22 – 27 – 11

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como faço para jogar?

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor das apostas variam entres R$ 2,50 e R$ 12.512,50.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.