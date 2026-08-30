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Resultado da Lotofácil 3775 hoje: veja os números sorteados neste domingo (30)

O prêmio estimado é de R$5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:40

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

A edição de número 3775 do concurso Lotofácil será realizada na manhã deste domingo (30), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$5 milhões.

A Lotofácil é considerada uma das modalidades de loteria da Caixa com maior frequência de sorteios e possibilidade de premiação. Para participar, o jogador precisa escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O apostador pode receber prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, e também aos domingos, às 11h.

Como funciona a divisão do prêmio da Lotofácil

Do valor arrecadado com as apostas, 43,35% são destinados ao pagamento dos prêmios. Antes da divisão entre os ganhadores das principais faixas, a Caixa realiza o pagamento dos valores fixos para quem acerta:

R$ 7 para apostas com 11 números corretos;

R$ 14 para apostas com 12 acertos;

R$ 35 para apostas com 13 dezenas.

Depois dessa etapa, o restante do valor é distribuído entre os acertadores das demais faixas. Nos concursos regulares, 62% ficam com os ganhadores de 15 números, 13% com quem acerta 14 dezenas, 10% são acumulados para os concursos de final zero e 15% ficam reservados para o concurso especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.

Nos concursos de final zero, a distribuição muda: 72% do valor restante são destinados aos acertadores de 15 números, 13% aos ganhadores de 14 dezenas e 15% continuam acumulados para o concurso especial de setembro.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quanto custa apostar na Lotofácil?

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números marcados, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme o jogador escolhe mais dezenas no volante.

Quando o prêmio acumula?

Caso nenhum participante acerte a quantidade necessária para levar o prêmio principal, o valor acumulado passa para o próximo concurso, sempre na faixa de 15 acertos.

Os apostadores devem ficar atentos ao prazo para retirar os valores. Os prêmios da Lotofácil podem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores não retirados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Tags:

Lotofacil Loteria

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