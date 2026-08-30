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Resultado da Lotofácil 3775 hoje: veja os números sorteados neste domingo (30)

O prêmio estimado é de R$5 milhões

Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:40

Lotofácil Crédito: Divulgação

A edição de número 3775 do concurso Lotofácil será realizada na manhã deste domingo (30), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$5 milhões.

A Lotofácil é considerada uma das modalidades de loteria da Caixa com maior frequência de sorteios e possibilidade de premiação. Para participar, o jogador precisa escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

O apostador pode receber prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, e também aos domingos, às 11h.

Como funciona a divisão do prêmio da Lotofácil

Do valor arrecadado com as apostas, 43,35% são destinados ao pagamento dos prêmios. Antes da divisão entre os ganhadores das principais faixas, a Caixa realiza o pagamento dos valores fixos para quem acerta:

R$ 7 para apostas com 11 números corretos;

R$ 14 para apostas com 12 acertos;

R$ 35 para apostas com 13 dezenas.

Depois dessa etapa, o restante do valor é distribuído entre os acertadores das demais faixas. Nos concursos regulares, 62% ficam com os ganhadores de 15 números, 13% com quem acerta 14 dezenas, 10% são acumulados para os concursos de final zero e 15% ficam reservados para o concurso especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.

Nos concursos de final zero, a distribuição muda: 72% do valor restante são destinados aos acertadores de 15 números, 13% aos ganhadores de 14 dezenas e 15% continuam acumulados para o concurso especial de setembro.

Conheça todas as loterias da Caixa 1 de 12

Quanto custa apostar na Lotofácil?

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números marcados, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme o jogador escolhe mais dezenas no volante.

Quando o prêmio acumula?

Caso nenhum participante acerte a quantidade necessária para levar o prêmio principal, o valor acumulado passa para o próximo concurso, sempre na faixa de 15 acertos.