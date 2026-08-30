Resultado da Lotofácil 3775 hoje: veja os números sorteados neste domingo (30)

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:40
A edição de número 3775 do concurso Lotofácil será realizada na manhã deste domingo (30), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$5 milhões.
A Lotofácil é considerada uma das modalidades de loteria da Caixa com maior frequência de sorteios e possibilidade de premiação. Para participar, o jogador precisa escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
O apostador pode receber prêmio ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, opção em que o sistema seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.
Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 21h, e também aos domingos, às 11h.
Do valor arrecadado com as apostas, 43,35% são destinados ao pagamento dos prêmios. Antes da divisão entre os ganhadores das principais faixas, a Caixa realiza o pagamento dos valores fixos para quem acerta:
R$ 7 para apostas com 11 números corretos;
R$ 14 para apostas com 12 acertos;
R$ 35 para apostas com 13 dezenas.
Depois dessa etapa, o restante do valor é distribuído entre os acertadores das demais faixas. Nos concursos regulares, 62% ficam com os ganhadores de 15 números, 13% com quem acerta 14 dezenas, 10% são acumulados para os concursos de final zero e 15% ficam reservados para o concurso especial da Lotofácil da Independência, realizado em setembro.
Nos concursos de final zero, a distribuição muda: 72% do valor restante são destinados aos acertadores de 15 números, 13% aos ganhadores de 14 dezenas e 15% continuam acumulados para o concurso especial de setembro.
Conheça todas as loterias da Caixa
A aposta simples da Lotofácil, com 15 números marcados, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme o jogador escolhe mais dezenas no volante.
Caso nenhum participante acerte a quantidade necessária para levar o prêmio principal, o valor acumulado passa para o próximo concurso, sempre na faixa de 15 acertos.
Os apostadores devem ficar atentos ao prazo para retirar os valores. Os prêmios da Lotofácil podem ser resgatados em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores não retirados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).