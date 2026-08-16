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Resultado da +Milionária 381 hoje, 16/08: veja os números sorteados

Prêmio estimado é de R$ 83 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:15

+Milionária
+Milionária Crédito: Reprodução

O concurso 381 da +Milionária foi realizado neste domingo (16) com prêmio estimado em R$ 83 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados no concurso 381 da +Milionária:

45 -38 - 46 - 33 - 32 - 23

Trevo 03 e Trevo 05

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como funciona a +Milionária

Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$ 6.

A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.

Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, seguindo as regras estabelecidas para a modalidade

Tags:

Loteria

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