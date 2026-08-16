SORTE GRANDE

Resultado da +Milionária 381 hoje, 16/08: veja os números sorteados

Prêmio estimado é de R$ 83 milhões

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:15

+Milionária Crédito: Reprodução

O concurso 381 da +Milionária foi realizado neste domingo (16) com prêmio estimado em R$ 83 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados no concurso 381 da +Milionária:

45 -38 - 46 - 33 - 32 - 23

Trevo 03 e Trevo 05

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Como funciona a +Milionária

Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$ 6.

A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.

Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.