Resultado da +Milionária 381 hoje, 16/08: veja os números sorteados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:15
O concurso 381 da +Milionária foi realizado neste domingo (16) com prêmio estimado em R$ 83 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Confira os números sorteados no concurso 381 da +Milionária:
45 -38 - 46 - 33 - 32 - 23
Trevo 03 e Trevo 05
Conheça todas as loterias da Caixa
Como funciona a +Milionária
Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$ 6.
A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.
Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, seguindo as regras estabelecidas para a modalidade