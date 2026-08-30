Resultado da +Milionária 385 hoje, 30/08: veja os números sorteados

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Thais Borges
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:25
O concurso 385 da +Milionária foi realizado neste domingo (30) com prêmio estimado em R$88 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. Como ocorre com as outras loterias federais, o sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Confira os números sorteados na +Milionária 385:
33 - 12 - 13 - 50 - 16 - 10
Os trevos foram: 3 - 4.
Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$6.
A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.
Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, seguindo as regras estabelecidas para a modalidade.