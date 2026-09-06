SORTEIO

Resultado da +Milionária 387 hoje, 06/09: veja os números sorteados

Os resultados saíram às 11h deste domingo

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:15

+Milionária Crédito: Reprodução

O concurso 387 da +Milionária foi realizado neste domingo (30) com prêmio estimado em R$ 91 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. Como ocorre com as outras loterias federais, o sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Confira os números sorteados na +Milionária 387: 43, 27, 46, 28, 14 e 26.

Os trevos foram: 6, 2.

Como funciona a +Milionária

Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$6.

A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.

Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.