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Resultado da +Milionária 387 hoje, 06/09: veja os números sorteados

Os resultados saíram às 11h deste domingo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11:15

+Milionária
+Milionária Crédito: Reprodução

O concurso 387 da +Milionária foi realizado neste domingo (30) com prêmio estimado em R$ 91 milhões para os apostadores que acertarem a combinação máxima. Como ocorre com as outras loterias federais, o sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira os números sorteados na +Milionária 387: 43, 27, 46, 28, 14 e 26.

Os trevos foram: 6, 2.

Como funciona a +Milionária

Criada pela Caixa, a +Milionária é uma das loterias mais recentes do banco e possui uma dinâmica diferente de jogos tradicionais. Para fazer uma aposta simples, o jogador precisa escolher seis números entre 50 disponíveis e também marcar dois trevos entre seis opções. O valor mínimo da aposta é de R$6.

A modalidade conta com dez faixas de premiação. O prêmio principal é destinado aos bilhetes que acertarem os seis números sorteados e os dois trevos. Caso ninguém consiga atingir essa faixa, o valor pode acumular para os próximos concursos.

Além da escolha manual dos números, o apostador também pode optar pela Surpresinha, quando o sistema seleciona os números automaticamente, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos seguintes.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, seguindo as regras estabelecidas para a modalidade. 

Tags:

Loteria

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