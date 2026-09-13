Resultado da +Milionária 389 hoje, 13/09: veja os números sorteados

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:00
O concurso 389 da +Milionária será sorteado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A premiação principal está estimada em R$ 93 milhões.
Os números e os Trevos da Sorte serão divulgados neste espaço após a realização do concurso.
No sorteio anterior, ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos. Os números do concurso 388 foram 11, 17, 21, 23, 34 e 41, enquanto os trevos sorteados foram 3 e 5.
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
Para participar da +Milionária, o jogador precisa escolher seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. A aposta simples custa R$ 6. A modalidade possui dez faixas de premiação, e o prêmio máximo é destinado a quem acerta todas as dezenas e os dois trevos.
Como surgiu a +Milionária?
A +Milionária foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 2022. A modalidade se diferencia das demais loterias pela combinação de dois grupos: os números e os Trevos da Sorte. Desde a criação, cada concurso oferece um prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões.
O que acontece com os prêmios não retirados?
O vencedor tem até 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para resgatar o dinheiro. Após esse período, o bilhete perde a validade e o valor não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).