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Resultado da +Milionária 391 hoje, 20/09: veja os números sorteados

Concurso deste domingo tem prêmio acumulado estimado em R$ 96 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:16

Sorteio da +Milionária foi realizado no Espaço da Sorte em Paulo
Sorteio da +Milionária foi realizado no Espaço da Sorte em Paulo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 391 da +Milionária foi sorteado às 11h deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A premiação principal está estimada em R$ 96 milhões.

Veja os números sorteados:

04, 40, 10, 44, 27, 47

Veja o trevo da sorte sorteado: 

3, 5

No sorteio anterior, ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos. Os números do concurso 388 foram 11, 17, 21, 23, 34 e 41, enquanto os trevos sorteados foram 3 e 5.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para participar da +Milionária, o jogador precisa escolher seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. A aposta simples custa R$ 6. A modalidade possui dez faixas de premiação, e o prêmio máximo é destinado a quem acerta todas as dezenas e os dois trevos.

Como surgiu a +Milionária?

A +Milionária foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 2022. A modalidade se diferencia das demais loterias pela combinação de dois grupos: os números e os Trevos da Sorte. Desde a criação, cada concurso oferece um prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões.

O que acontece com os prêmios não retirados?

O vencedor tem até 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para resgatar o dinheiro. Após esse período, o bilhete perde a validade e o valor não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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