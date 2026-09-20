LOTERIA

Resultado da +Milionária 391 hoje, 20/09: veja os números sorteados

Concurso deste domingo tem prêmio acumulado estimado em R$ 96 milhões

Esther Morais

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:16

Sorteio da +Milionária foi realizado no Espaço da Sorte em Paulo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 391 da +Milionária foi sorteado às 11h deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A premiação principal está estimada em R$ 96 milhões.

Veja os números sorteados:

04, 40, 10, 44, 27, 47

Veja o trevo da sorte sorteado:

3, 5

No sorteio anterior, ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos. Os números do concurso 388 foram 11, 17, 21, 23, 34 e 41, enquanto os trevos sorteados foram 3 e 5.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Para participar da +Milionária, o jogador precisa escolher seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre seis opções. A aposta simples custa R$ 6. A modalidade possui dez faixas de premiação, e o prêmio máximo é destinado a quem acerta todas as dezenas e os dois trevos.

Como surgiu a +Milionária?

A +Milionária foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 2022. A modalidade se diferencia das demais loterias pela combinação de dois grupos: os números e os Trevos da Sorte. Desde a criação, cada concurso oferece um prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões.

O que acontece com os prêmios não retirados?