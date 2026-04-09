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Resultado da Timemania 2378, desta quinta-feira (9)

Prêmio foi de R$ 17,2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:59

Timemania
Timemania Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2378 do jogo lotérico Timemania foi sorteado na noite desta quinta-feira (9), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio foi de R$ 17,2 milhões.

Os números sorteados foram: 10-14-17-21-28-29-36

Time do coração: América-MG

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Como jogar?

O jogador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis e um 'Time do Coração'. São sorteados sete números e um clube de futebol por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. O valor da aposta é de R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Dinheiro Loteria Prêmio Loterias Sorteio

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