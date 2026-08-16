LOTERIA

Resultado da Timemania 2429 hoje, 16/08: veja os números e o Time do Coração sorteados

Sorteio aconteceu às 11h

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:13

Timemania Crédito: Reprodução

O concurso 2429 da Timemania foi realizado neste domingo (16) e teve as dezenas sorteadas pela Caixa. Os apostadores já podem conferir o resultado da modalidade, que também definiu o Time do Coração.

As dezenas sorteadas foram:

42 - 09 - 64 - 75 - 18 - 23

O Time do Coração do concurso foi o Atlético-MG.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Como funciona o Timemania

Na Timemania, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis no volante e também indica um clube como Time do Coração. São premiadas as apostas que acertam três, quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além daquelas que acertam o time sorteado.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, como site e aplicativo. A aposta simples custa R$ 3,50.

A chance de acertar as sete dezenas com uma aposta de dez números é de uma em 26.412.637. Já a probabilidade de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Aos domingos, ocorre às 11h.

A premiação da modalidade é distribuída entre as faixas de acertos. As apostas com três números recebem R$ 3,50, enquanto os bilhetes com quatro acertos ganham R$ 10,50. Quem acerta o Time do Coração recebe R$ 8,50.

Do restante destinado à premiação, 50% são direcionados aos acertadores das sete dezenas, 20% para quem acerta seis números e outros 20% para os apostadores que acertam cinco dezenas. Os 10% restantes acumulam e são destinados aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5.

Caso não haja ganhadores nas faixas de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, sendo destinado à primeira faixa de premiação, para as apostas que acertarem as sete dezenas.