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Resultado da Timemania 2429 hoje, 16/08: veja os números e o Time do Coração sorteados

Sorteio aconteceu às 11h

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:13

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

O concurso 2429 da Timemania foi realizado neste domingo (16) e teve as dezenas sorteadas pela Caixa. Os apostadores já podem conferir o resultado da modalidade, que também definiu o Time do Coração.

As dezenas sorteadas foram:

42 - 09 - 64 - 75 - 18 - 23

O Time do Coração do concurso foi o Atlético-MG.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Como funciona o Timemania

Na Timemania, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis no volante e também indica um clube como Time do Coração. São premiadas as apostas que acertam três, quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além daquelas que acertam o time sorteado.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, como site e aplicativo. A aposta simples custa R$ 3,50.

A chance de acertar as sete dezenas com uma aposta de dez números é de uma em 26.412.637. Já a probabilidade de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Aos domingos, ocorre às 11h.

A premiação da modalidade é distribuída entre as faixas de acertos. As apostas com três números recebem R$ 3,50, enquanto os bilhetes com quatro acertos ganham R$ 10,50. Quem acerta o Time do Coração recebe R$ 8,50.

Do restante destinado à premiação, 50% são direcionados aos acertadores das sete dezenas, 20% para quem acerta seis números e outros 20% para os apostadores que acertam cinco dezenas. Os 10% restantes acumulam e são destinados aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5.

Caso não haja ganhadores nas faixas de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, sendo destinado à primeira faixa de premiação, para as apostas que acertarem as sete dezenas.

Os prêmios da Timemania podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Tags:

Loteria

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