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Resultado da Timemania 2435 hoje, 30/08: veja os números e o Time do Coração sorteados

O concurso ocorreu às 11h

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:20

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

O concurso 2435 da Timemania foi realizado neste domingo (30) e teve as sete dezenas sorteadas pela Caixa. Os apostadores já podem conferir o resultado da modalidade, que também definiu o Time do Coração.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira os números sorteados na Timemania 2435:

80 - 07 - 53 - 42 - 15 - 26 - 78

O time do coração foi Cruzeiro (MG), número 33.

Como funciona o Timemania

Na Timemania, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis no volante e também indica um clube como Time do Coração. São premiadas as apostas que acertam três, quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além daquelas que acertam o time sorteado.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, como site e aplicativo. A aposta simples custa R$ 3,50.

A chance de acertar as sete dezenas com uma aposta de dez números é de uma em 26.412.637. Já a probabilidade de acertar o Time do Coração é de uma em 80.

Os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Aos domingos, ocorre às 11h.

A premiação da modalidade é distribuída entre as faixas de acertos. As apostas com três números recebem R$ 3,50, enquanto os bilhetes com quatro acertos ganham R$ 10,50. Quem acerta o Time do Coração recebe R$ 8,50.

Do restante destinado à premiação, 50% são direcionados aos acertadores das sete dezenas, 20% para quem acerta seis números e outros 20% para os apostadores que acertam cinco dezenas. Os 10% restantes acumulam e são destinados aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5.

Caso não haja ganhadores nas faixas de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, sendo destinado à primeira faixa de premiação, para as apostas que acertarem as sete dezenas.

Os prêmios da Timemania podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Tags:

Loteria

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