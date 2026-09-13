SORTEIO

Resultado da Timemania 2441 hoje, 13/09: veja os números e o Time do Coração sorteados

Concurso deste domingo tem prêmio acumulado estimado em R$ 13,5 milhões

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:06

Timemania Crédito: Reprodução

O concurso 2441 da Timemania será realizado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 13,5 milhões.

As sete dezenas e o Time do Coração sorteados serão divulgados neste espaço após a realização do concurso.

A Timemania acumulou na quinta-feira (10), quando nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 2440. As dezenas sorteadas foram 20, 45, 51, 65, 68, 77 e 80. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, foi escolhido como Time do Coração.

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Para jogar, o apostador deve marcar dez números entre os 80 disponíveis e selecionar um clube como Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50. A modalidade paga prêmios para quem acerta de três a sete dezenas e também possui uma faixa separada para o time sorteado.

Como surgiu a Timemania?

A Timemania foi criada pelo governo federal para ajudar clubes de futebol a regularizarem dívidas com a União. As apostas começaram a ser comercializadas em 2008. Parte da arrecadação é destinada às equipes participantes, e o valor recebido por cada clube considera critérios como a escolha dos apostadores no campo Time do Coração.

O que acontece com os prêmios não retirados?