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Resultado da Timemania 2441 hoje, 13/09: veja os números e o Time do Coração sorteados

Concurso deste domingo tem prêmio acumulado estimado em R$ 13,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:06

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

O concurso 2441 da Timemania será realizado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 13,5 milhões.

As sete dezenas e o Time do Coração sorteados serão divulgados neste espaço após a realização do concurso.

A Timemania acumulou na quinta-feira (10), quando nenhuma aposta acertou os sete números do concurso 2440. As dezenas sorteadas foram 20, 45, 51, 65, 68, 77 e 80. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, foi escolhido como Time do Coração.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Para jogar, o apostador deve marcar dez números entre os 80 disponíveis e selecionar um clube como Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50. A modalidade paga prêmios para quem acerta de três a sete dezenas e também possui uma faixa separada para o time sorteado.

Como surgiu a Timemania?

A Timemania foi criada pelo governo federal para ajudar clubes de futebol a regularizarem dívidas com a União. As apostas começaram a ser comercializadas em 2008. Parte da arrecadação é destinada às equipes participantes, e o valor recebido por cada clube considera critérios como a escolha dos apostadores no campo Time do Coração.

O que acontece com os prêmios não retirados?

Os ganhadores têm até 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. Encerrado esse prazo, o bilhete perde a validade e o dinheiro não retirado é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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