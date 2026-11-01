Resultado da Timemania 2462 hoje, 1/11: veja os números e o Time do Coração sorteados

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Thais Borges
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:49
O concurso 2462 da Timemania foi realizado neste domingo (1), com as sete dezenas sorteadas pela Caixa. Os apostadores já podem conferir o resultado da modalidade, que também definiu o Time do Coração. O prêmio está acumulado em R$24 milhões.
Veja os números sorteados
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
73 - 31 - 59 - 22 - 44 - 45 - 02
Time do coração
73 - Sport de Recife
Como funciona o Timemania
Na Timemania, o jogador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis no volante e também indica um clube como Time do Coração. São premiadas as apostas que acertam três, quatro, cinco, seis ou sete dezenas, além daquelas que acertam o time sorteado.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, como site e aplicativo. A aposta simples custa R$ 3,50.
A chance de acertar as sete dezenas com uma aposta de dez números é de uma em 26.412.637. Já a probabilidade de acertar o Time do Coração é de uma em 80.
Os sorteios da Timemania acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. Aos domingos, ocorre às 11h.
A premiação da modalidade é distribuída entre as faixas de acertos. As apostas com três números recebem R$ 3,50, enquanto os bilhetes com quatro acertos ganham R$ 10,50. Quem acerta o Time do Coração recebe R$ 8,50.
Do restante destinado à premiação, 50% são direcionados aos acertadores das sete dezenas, 20% para quem acerta seis números e outros 20% para os apostadores que acertam cinco dezenas. Os 10% restantes acumulam e são destinados aos acertadores dos sete números nos concursos de final 0 ou 5.
Caso não haja ganhadores nas faixas de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, sendo destinado à primeira faixa de premiação, para as apostas que acertarem as sete dezenas.
Os prêmios da Timemania podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).