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Resultado Dupla Sena 2953: aposta de R$ 3 leva prêmio de R$ 2,4 milhões

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quarta-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 04:30

Dupla Sena
Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso nº 2953 da Dupla Sena foi sorteado na noite desta quarta-feira (6), no Espaço da Sorte. O prêmio de R$ 2,4 milhões saiu para uma única aposta.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Belo Horizonte (MG), na lotérica Roleta da Sorte. A aposta é simples, com seis números marcados, tendo custo mínimo de R$ 3. O apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Além dos ganhadores principais, o primeiro sorteio teve outros vencedores: sete apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 8.353,20 cada. Outras 409 apostas faturaram R$ 163,38 com quatro acertos. Ganharam R$ 3,75, no total, 8.895 apostadores com três acertos.

Além dos ganhadores do primeiro sorteio, houve vencedores também no segundo sorteio: seis apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 8.770,86 cada. Outras 546 apostas faturaram R$ 122,39 com quatro acertos. Ganharam R$ 3,09, no total, 10.802 apostadores com três acertos.

Os números sorteados foram:

1º sorteio: 01-11-28-30-35-44.

2º sorteio: 03-10-19-21-32-42.

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