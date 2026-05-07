LOTERIA

Resultado Dupla Sena 2953: aposta de R$ 3 leva prêmio de R$ 2,4 milhões

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quarta-feira (6)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de maio de 2026 às 04:30

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso nº 2953 da Dupla Sena foi sorteado na noite desta quarta-feira (6), no Espaço da Sorte. O prêmio de R$ 2,4 milhões saiu para uma única aposta.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Belo Horizonte (MG), na lotérica Roleta da Sorte. A aposta é simples, com seis números marcados, tendo custo mínimo de R$ 3. O apostador acertou as seis dezenas do primeiro sorteio.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Além dos ganhadores principais, o primeiro sorteio teve outros vencedores: sete apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 8.353,20 cada. Outras 409 apostas faturaram R$ 163,38 com quatro acertos. Ganharam R$ 3,75, no total, 8.895 apostadores com três acertos.

Além dos ganhadores do primeiro sorteio, houve vencedores também no segundo sorteio: seis apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 8.770,86 cada. Outras 546 apostas faturaram R$ 122,39 com quatro acertos. Ganharam R$ 3,09, no total, 10.802 apostadores com três acertos.

Os números sorteados foram:

1º sorteio: 01-11-28-30-35-44.