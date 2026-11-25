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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00
O concurso de nº 3036 da Dupla Sena será sorteado na noite desta quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total estimado é de R$ 15,3 milhões.
As dezenas serão sorteadas a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.
Na Dupla Sena, cada aposta oferece duas chances de ganhar, já que são realizados dois sorteios por concurso. Para participar, é necessário selecionar de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis.
São premiadas as apostas que acertarem 3, 4, 5 ou 6 dezenas em um ou nos dois sorteios.
O apostador também pode utilizar a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
O preço das apostas varia de R$ 3,00 a R$ 15 mil, conforme a quantidade de dezenas selecionadas.
Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas on-line, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser resgatados pelo Mercado Pago.
O prazo para resgatar a premiação é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, os valores são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).