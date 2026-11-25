PRÊMIO DE MILHÕES

Dupla Sena hoje (25/11): veja horário do sorteio e prêmio do concurso 3836

Prêmio estimado é de R$ 15,3 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3036 da Dupla Sena será sorteado na noite desta quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total estimado é de R$ 15,3 milhões.

As dezenas serão sorteadas a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Dupla Sena: como jogar?

Na Dupla Sena, cada aposta oferece duas chances de ganhar, já que são realizados dois sorteios por concurso. Para participar, é necessário selecionar de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis.

São premiadas as apostas que acertarem 3, 4, 5 ou 6 dezenas em um ou nos dois sorteios.

O apostador também pode utilizar a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

O preço das apostas varia de R$ 3,00 a R$ 15 mil, conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Lotofácil: como resgatar os prêmios?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas on-line, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser resgatados pelo Mercado Pago.