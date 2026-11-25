PRÊMIO MILIONÁRIO

Lotofácil hoje (25/11): veja horário do sorteio e prêmio do concurso 3838

Prêmio estimado é de R$ 2 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3838 da Lotofácil será sorteado na noite desta quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

As dezenas serão sorteadas a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Lotofácil: como jogar?

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve selecionar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Quem preferir pode utilizar a Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe os números automaticamente. Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos, segundo a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como resgatar os prêmios?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas on-line, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser resgatados pelo Mercado Pago.