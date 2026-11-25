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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:00
O concurso de nº 3003 da Lotomania será sorteado na noite desta quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 2,8 milhões.
As dezenas serão sorteadas a partir das 21h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.
Para apostar na Lotomania, o jogador deve selecionar 50 números. São premiadas as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhuma dezena. O apostador pode escolher todos os números ou deixar que o sistema complete a combinação.
Também é possível utilizar a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.
Outra alternativa é a Aposta-Espelho, na qual o sistema gera uma nova aposta com os 50 números que não foram selecionados no jogo original.
A aposta tem valor fixo de R$ 3,00.
Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.
Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas on-line, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser resgatados pelo Mercado Pago.
O prazo para resgatar a premiação é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, os valores são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).