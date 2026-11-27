LOTERIA

Resultado da Lotomania hoje (27/11): confira dezenas sorteadas no concurso 3004

Prêmio estimado é de R$ 3,3 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 21:09

Lotomania Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3004 da Lotomania foi sorteado na noite desta sexta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 3,3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 10-17-18-28-32-34-35-43-46-51-54-58-60-61-65-77-79-82-87-94.

Lotomania: como jogar?

Para apostar na Lotomania, o jogador deve selecionar 50 números. São premiadas as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhuma dezena. O apostador pode escolher todos os números ou deixar que o sistema complete a combinação.

Também é possível utilizar a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Outra alternativa é a Aposta-Espelho, na qual o sistema gera uma nova aposta com os 50 números que não foram selecionados no jogo original.

A aposta tem valor fixo de R$ 3,00.

Lotomania: como resgatar os prêmios?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Valores brutos superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e comprovante original da aposta premiada.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis. Nas apostas on-line, valores líquidos de até R$ 1.581,44 também podem ser resgatados pelo Mercado Pago.