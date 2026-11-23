INTERNADO

'Resultado muito positivo', diz Michelle sobre exame de Bolsonaro

Bolsonaro deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na sexta (20)

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:14

O ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Ton Molina/STF

A ex-primeira-dama e senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF), informou, em publicação nas redes sociais, que o resultado do exame de endoscopia feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi "muito positivo". Michelle afirmou que as notícias são boas e agradeceu pelas orações. "Um dia de cada vez, com muita fé, gratidão e esperança de que ele fique bem logo", escreveu.

Bolsonaro deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, na sexta-feira, 20. Segundo boletim médico, divulgado no domingo, 22, o ex-presidente está com "abdômen agudo obstrutivo". O quadro dele é "clinicamente estável" e ele segue sob "tratamento clínico, jejum e suporte nutricional". Não há previsão de alta hospitalar.

Ainda no domingo, Michelle também divulgou que ele realizou exames de imagem, fez caminhada no hospital e passou a noite bem

O ex-presidente sofre com complicações intestinais desde a facada que levou durante a campanha eleitoral de 2018.