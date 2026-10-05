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Rodrigo Constantino chama a Bahia de 'câncer do Brasil' após vitória do PT no estado

Comentarista atacou Salvador e criticou os baianos pelas vitórias de Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:09

Rodrigo Constantino
Rodrigo Constantino Crédito: Divulgação

As vitórias de candidatos do PT na Bahia foram alvo de ataques do comentarista político Rodrigo Constantino neste domingo (4). Em vídeo publicado nas redes sociais após o primeiro turno das eleições de 2026, ele chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmou que “Salvador é um lixo”.

Constantino criticou a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues e dos senadores Jaques Wagner e Rui Costa. “Baianos, com todas as boas exceções, em geral, vocês são uma vergonha para o Brasil. Dois senadores petistas eleitos envolvidos com Vorcaro, um governador petista, que papelão!”, declarou.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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Para sustentar os ataques, o comentarista citou viagens que fez à Bahia a trabalho e a lazer, além de participar de uma feira literária. "Fiquei chocado, seugnda, 11h30 da manhã, um bando de gente nos barzinhos com violão e cerveja. Ninguém quer trabalhar".

No vídeo, Constantino também mencionou situações que teriam ocorrido entre familiares dele e vendedores ambulantes. Ele próprio classificou esses relatos como “evidências anedóticas”. "Um deles a pessoa estava na praia e falou 'tem água de coco?' 'Tem não'. Ela olhou em volta e tinha 300 cocoqueiros, como não tem? 'É que o rapaz que tira o coco não veio hoje", contou.

Ao antecipar críticas às declarações, afirmou: “Vai vir a turma da Globo falar que é xenofobia, estou pouco me lixando para isso”, disse.

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