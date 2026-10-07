Rodrigo Constantino pede desculpas após Polícia Civil da Bahia investigar fala sobre ‘câncer do Brasil’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:29
O comentarista político Rodrigo Constantino pediu desculpas aos baianos após a Polícia Civil da Bahia instaurar um procedimento para apurar a declaração em que chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”. O pedido foi feito em um novo vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (6), depois da repercussão das falas e da confirmação da investigação.
A Polícia Civil informou que o procedimento apura as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à divulgação do vídeo, além de outras manifestações de possível caráter discriminatório contra a população baiana. As diligências seguem sob acesso restrito.
No novo pronunciamento, Constantino afirmou que a expressão “câncer do Brasil” não tinha como objetivo defender a retirada da Bahia do território nacional, mas se referia, segundo ele, ao que considera um “reduto do petismo”. O comentarista manteve as críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao resultado das eleições no estado.
“Quanto a isso, meus amigos, eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido”, afirmou. Constantino também disse ter tido câncer e reconheceu que a comparação poderia gerar uma interpretação diferente da que pretendia.
“Para mim, o PT é o câncer do Brasil. É isso que eu quis dizer. Eu achei que tinha ficado óbvio, bem claro. Pelo visto, não. Teve baiano legal, gente boa, que não gostou. Então, a esses fica o meu pedido de desculpas”, declarou.
A manifestação ocorreu após a Polícia Civil confirmar a abertura do procedimento. Na terça-feira (6), o órgão informou que a investigação tem como objetivo apurar possíveis responsabilidades pelas declarações feitas nas redes sociais e reafirmou o compromisso com o enfrentamento à discriminação.
As declarações originais foram publicadas no domingo (4), após o primeiro turno das Eleições 2026. Constantino criticou a reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) para o governo da Bahia e a eleição de Jaques Wagner e Rui Costa, também do PT, para o Senado. No vídeo, além de chamar a Bahia de “câncer do Brasil”, afirmou que “Salvador é um lixo” e fez críticas ao comportamento dos baianos.
Ao explicar a fala, o comentarista citou experiências pessoais em viagens à Bahia e afirmou que o vídeo havia sido um “desabafo” motivado pelo resultado das urnas. Apesar do pedido de desculpas, ele não recuou das críticas ao PT e ao eleitorado baiano.
Constantino também comparou as críticas à Bahia a comentários que costuma fazer sobre o Rio de Janeiro, seu estado de origem, e defendeu que as pessoas tenham “senso de humor”.