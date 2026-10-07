'TEVE BAIANO QUE NÃO GOSTOU'

Rodrigo Constantino pede desculpas após Polícia Civil da Bahia investigar fala sobre ‘câncer do Brasil’

Comentarista disse que expressão se referia ao que considera um ‘reduto do petismo’, mas reconheceu que a fala foi ofensiva

Mariana Rios

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:29

Rodrigo Constantino Crédito: Divulgação

O comentarista político Rodrigo Constantino pediu desculpas aos baianos após a Polícia Civil da Bahia instaurar um procedimento para apurar a declaração em que chamou o estado de “câncer do Brasil” e afirmar que “Salvador é um lixo”. O pedido foi feito em um novo vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (6), depois da repercussão das falas e da confirmação da investigação.

A Polícia Civil informou que o procedimento apura as circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas à divulgação do vídeo, além de outras manifestações de possível caráter discriminatório contra a população baiana. As diligências seguem sob acesso restrito.

No novo pronunciamento, Constantino afirmou que a expressão “câncer do Brasil” não tinha como objetivo defender a retirada da Bahia do território nacional, mas se referia, segundo ele, ao que considera um “reduto do petismo”. O comentarista manteve as críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao resultado das eleições no estado.

“Quanto a isso, meus amigos, eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido”, afirmou. Constantino também disse ter tido câncer e reconheceu que a comparação poderia gerar uma interpretação diferente da que pretendia.

“Para mim, o PT é o câncer do Brasil. É isso que eu quis dizer. Eu achei que tinha ficado óbvio, bem claro. Pelo visto, não. Teve baiano legal, gente boa, que não gostou. Então, a esses fica o meu pedido de desculpas”, declarou.

A manifestação ocorreu após a Polícia Civil confirmar a abertura do procedimento. Na terça-feira (6), o órgão informou que a investigação tem como objetivo apurar possíveis responsabilidades pelas declarações feitas nas redes sociais e reafirmou o compromisso com o enfrentamento à discriminação.

As declarações originais foram publicadas no domingo (4), após o primeiro turno das Eleições 2026. Constantino criticou a reeleição de Jerônimo Rodrigues (PT) para o governo da Bahia e a eleição de Jaques Wagner e Rui Costa, também do PT, para o Senado. No vídeo, além de chamar a Bahia de “câncer do Brasil”, afirmou que “Salvador é um lixo” e fez críticas ao comportamento dos baianos.

Ao explicar a fala, o comentarista citou experiências pessoais em viagens à Bahia e afirmou que o vídeo havia sido um “desabafo” motivado pelo resultado das urnas. Apesar do pedido de desculpas, ele não recuou das críticas ao PT e ao eleitorado baiano.