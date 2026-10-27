DE JATINHO

Rogério Marinho nega que Flávio Bolsonaro tenha deixado o Brasil

Site argentino publicou notícia de que Flávio teria deixado o Brasil pela fronteira com a Argentina e que viajaria para os Estados Unidos

Metrópoles

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:59

Flávio Bolsonaro Crédito: KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) negou à coluna que o candidato tenha deixado o Brasil. “Não saiu”, disse Marinho à coluna na manhã desta terça-feira (27/10).

Durante a madrugada, o site argentino “Infobae” publicou uma notícia de que Flávio teria deixado o Brasil pela fronteira com a Argentina, de onde viajaria aos Estados Unidos em um voo privado. A notícia foi publicada horas após vir à tona que o ministro do STF Alexandre de Moraes havia ordenado que Flávio entregasse todos os seus passaportes, inclusive os de outra nacionalidade.