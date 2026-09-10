BRASIL

Ronaldo Caiado é internado em hospital de São Paulo

Candidato cancelou a agenda prevista para esta quinta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:32

Ronaldo Caiado Crédito: Wesley Costa (Secom Goiás)

O candidato à Presidência do Brasil, Ronaldo Caiado (PSD), foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta-feira (10).

Caiado foi levado a unidade de saúde para receber medicamento por via intravenosa após apresentar um quadro de faringite aguda, uma inflamação na faringe, segundo informações do portal g1 SP.

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