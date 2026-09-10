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Ronaldo Caiado é internado em hospital de São Paulo

Candidato cancelou a agenda prevista para esta quinta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:32

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado Crédito: Wesley Costa (Secom Goiás)

O candidato à Presidência do Brasil, Ronaldo Caiado (PSD), foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta-feira (10).

Caiado foi levado a unidade de saúde para receber medicamento por via intravenosa após apresentar um quadro de faringite aguda, uma inflamação na faringe, segundo informações do portal g1 SP.

Quem é Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil
Médico ortopedista, Ronaldo Caiado, de 76 anos, construiu a carreira política em Goiás por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caiado se candidatou à Câmara dos Deputados e foi eleito como o parlamentar mais votado de Goiás, com 98.256 votos, em 1990 por Marina Silva/CORREIO
Após a primeira experiência como parlamentar, tentou pela primeira vez o governo do Goiás, em 1994, pelo Partido Frente Liberal (PFL) por Divulgação/União Brasil
Caiado candidato ao Senado e se elegeu com 1.283.665 votos (47,57% dos votos válidos) pelo Democratas, em 2014 por Reprodução
Em 2018, deixou o Parlamento e foi eleito governador de Goiás. Quatro anos depois, foi reeleito em primeiro turno chefe do Executivo goiano. Obteve 1.806.892 votos (51,81% dos votos válidos) por Valter Camargo/Agência Brasil
É médico, graduado e mestrado na UFRJ. Cirurgião especializado em coluna vertebral em Paris, na França por Marina Silva/CORREIO
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Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil

Por conta da internação, o candidato cancelou a agenda prevista para esta quinta-feira. Pela manhã, ele participaria de uma atividade no Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), na cidade de Vinhedo. À noite, estava prevista sua participação na Sabatina Inteligência LTDA.

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