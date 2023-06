Rui diz que Lula pediu suspensão da cobrança por Pix de empresas

O ministro da Casa Civil Rui Costa disse nesta terça (20) que o presidente Lula (PT) pediu que a cobrança de taxa para transferências feitas por Pix por pessoas jurídicas pela Caixa seja suspensa.



De acordo com o g1, a medida passará a valer no dia 19 de julho. Pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam isentos de taxas.



"Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente estar de volta semana que vem", afirmou. "Então vamos aguardar o retorno do presidente para avaliar essa medida", declarou.