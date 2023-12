Saiba até quando dá para apostar na Mega da Virada

Já pensou em começar o ano milionário? A Mega Virada de 2023 vai pagar o maior valor da história do sorteio, com prêmio estimado em R$ 570 milhões. Mas, para isso, é preciso ficar atento no prazo final. As apostas serão aceitas até domingo (31), às 17h (Horário de Brasília). O sorteio será feito na mesma data, às 20h.



As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro e podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, portal Loterias Caixa ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa. O valor das apostas é a partir de R$ 5.