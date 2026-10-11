PREÇOS BAIXOS

Saiba como participar do leilão das Casas Bahia com sofás a R$ 841 e geladeiras a partir de R$ 894

Evento reúne 124 lotes de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, com lances iniciais a partir de R$ 211

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:35

Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

As Casas Bahia realizam um leilão online de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos com 124 lotes disponíveis para lances a partir de R$ 211. O evento é realizado pela plataforma Kwara e termina em 20 de outubro, a partir das 10h. Entre os itens anunciados estão sofás, colchões, fogões, geladeiras, mesas, máquinas de lavar e televisores. Os valores variam conforme o lote e podem mudar até o encerramento do leilão.

Entre as ofertas divulgadas estão sofás a partir de R$ 841, fogões com lances a partir de R$ 326 e geladeiras a partir de R$ 894. Também há refrigeradores de marcas como Electrolux e Samsung, além de Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

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Como participar do leilão das Casas Bahia

A participação é feita pela internet, por meio da plataforma Kwara. Confira o passo a passo:

Faça o cadastro: acesse o site oficial da Kwara e crie uma conta.

Leia o edital: confira as condições de venda, o estado dos produtos, as taxas cobradas, os prazos de pagamento e as regras para retirada.

Solicite a habilitação: na página do leilão, clique na opção de habilitação e siga as instruções da plataforma para obter autorização para ofertar lances.

Envie seu lance: depois da habilitação, acesse o lote desejado e registre a oferta conforme as regras do evento.

Acompanhe o resultado: os lances são condicionais e passam por análise do vendedor, que pode levar até cinco dias úteis.

Efetue o pagamento e agende a retirada: se o lance for aprovado, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil. A retirada ocorre mediante agendamento e após a confirmação do pagamento.

Além do valor da arrematação, o participante deve considerar a comissão de 5% do leiloeiro e as despesas administrativas de 15% sobre o valor arrematado, conforme as condições informadas para o evento.