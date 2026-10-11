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Saiba como participar do leilão das Casas Bahia com sofás a R$ 841 e geladeiras a partir de R$ 894

Evento reúne 124 lotes de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, com lances iniciais a partir de R$ 211

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10:35

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

As Casas Bahia realizam um leilão online de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos com 124 lotes disponíveis para lances a partir de R$ 211. O evento é realizado pela plataforma Kwara e termina em 20 de outubro, a partir das 10h. Entre os itens anunciados estão sofás, colchões, fogões, geladeiras, mesas, máquinas de lavar e televisores. Os valores variam conforme o lote e podem mudar até o encerramento do leilão.

Entre as ofertas divulgadas estão sofás a partir de R$ 841, fogões com lances a partir de R$ 326 e geladeiras a partir de R$ 894. Também há refrigeradores de marcas como Electrolux e Samsung, além de Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Como participar do leilão das Casas Bahia

A participação é feita pela internet, por meio da plataforma Kwara. Confira o passo a passo:

Faça o cadastro: acesse o site oficial da Kwara e crie uma conta.

Encontre o leilão: procure o evento das Casas Bahia e escolha o lote de interesse.

Leia o edital: confira as condições de venda, o estado dos produtos, as taxas cobradas, os prazos de pagamento e as regras para retirada.

Solicite a habilitação: na página do leilão, clique na opção de habilitação e siga as instruções da plataforma para obter autorização para ofertar lances.

Envie seu lance: depois da habilitação, acesse o lote desejado e registre a oferta conforme as regras do evento.

Acompanhe o resultado: os lances são condicionais e passam por análise do vendedor, que pode levar até cinco dias úteis.

Efetue o pagamento e agende a retirada: se o lance for aprovado, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil. A retirada ocorre mediante agendamento e após a confirmação do pagamento.

Além do valor da arrematação, o participante deve considerar a comissão de 5% do leiloeiro e as despesas administrativas de 15% sobre o valor arrematado, conforme as condições informadas para o evento.

Os produtos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens também podem apresentar avarias, senhas ou bloqueios.

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