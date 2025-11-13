TEMPO

Saiba quais estados brasileiros têm maior risco de ciclones

Fenômeno deve atingir principalmente os estados do Sul e do Sudeste

13 de novembro de 2025

Novo ciclone Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em meio a um mês marcado por eventos climáticos intensos, o Brasil deve enfrentar mais ciclones extratropicais em novembro de 2025. Esses fenômenos, provocados por frentes frias e variações atmosféricas, devem atingir principalmente os estados do Sul e do Sudeste, trazendo chuvas fortes, ventos intensos e quedas acentuadas de temperatura.

Os estados com mais risco de serem atingidos por esses ciclones são os das regiões Sul e Sudeste, que estão em alerta. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os estados com maior risco, mas as autoridades também estão atentas em estados como São Paulo, Espírito Santo e até mesmo Minas Gerais, que já está mais no centro do país.