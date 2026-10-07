LITERATURA

Saiba qual livro ‘Débora do Batom’ leu para reduzir a pena em quatro dias

Obra lançada no Brasil em 2022 defende que a paz não precisa ser encontrada fora, mas dentro de cada pessoa

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13:16

'Ouça a sua voz', de Prem Rawat, foi o livro lido por 'Debora do Batom' para reduzir a pena Crédito: Reprodução

A mulher que ficou conhecida como “Débora do Batom”, que recebeu autorização para passar ao regime semiaberto na última terça-feira (6), contou com uma atividade de leitura para fins de remição de pena. Débora Rodrigues dos Santos recebeu autorização para passar ao regime semiaberto e conseguiu reduzir a pena em quatro dias por ter lido Ouça a sua voz, do escritor indiano Prem Rawat.

Lançada no Brasil em 2022 pela editora Fontanar, a obra propõe uma reflexão sobre autoconhecimento, equilíbrio emocional e a busca pela paz interior em meio às distrações e pressões do cotidiano.

'Ouça a sua voz', de Prem Rawat, foi o livro lido por 'Debora do Batom' para reduzir a pena 1 de 8

Condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, Débora ficou conhecida por escrever “perdeu, mané” com batom vermelho na estátua “A Justiça”, em frente à sede do Supremo. Além de ler o livro, ela completou cursos do Sebrae e foi aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - essa última atitude foi responsável por 100 desses dias.

No caso do livro, publicado a partir de décadas de estudos e reflexões do autor, arte da ideia de que a paz não precisa ser encontrada fora, mas está dentro de cada pessoa. Para Prem Rawat, o caminho para alcançá-la passa pelo conhecimento de si mesmo e pela capacidade de silenciar as interferências externas e os próprios pensamentos.

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Um dos temas do livro é justamente a dificuldade de encontrar momentos de tranquilidade em uma rotina marcada por notificações de celular, trânsito, televisão, excesso de informações e o ritmo acelerado das cidades. O autor argumenta que, além do barulho externo, existe uma espécie de tumulto interno provocado por dúvidas, preocupações e pensamentos constantes.

Ao longo do livro, Rawat apresenta histórias e reflexões que buscam conduzir o leitor a um processo de introspecção. A proposta é deixar de lado, ainda que temporariamente, opiniões externas e teorias para prestar atenção à própria experiência e à chamada “voz interior”.

Autor

Nascido na Índia, Prem Rawat começou a falar publicamente ainda na infância. Segundo sua biografia, fez seu primeiro discurso aos quatro anos e, aos 13, passou a viajar pelo mundo para apresentar sua mensagem de paz.

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Ao longo das décadas, tornou-se conhecido internacionalmente por palestras realizadas em mais de cem países. Além de escritor, Rawat também é piloto, fotógrafo e compositor. É pai de quatro filhos e avô de quatro netos.