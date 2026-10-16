CAIS DO VALONGO

Saiba quem é a arqueóloga que revelou vestígios da escravidão no Rio e foi baleada com três tiros em assalto

Tania Andrade Lima, de 81 anos, liderou escavações onde desembarcaram centenas de milhares de africanos escravizados

Mariana Rios

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 18:37

Tânia Andrade Lima Crédito: Reprodução

A arqueóloga Tania Andrade Lima, de 81 anos, que liderou as escavações responsáveis por revelar vestígios da história do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi a vítima baleada três vezes durante uma tentativa de assalto no Leblon, na Zona Sul da cidade, na quinta-feira (15). Professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela é uma das principais referências da arqueologia brasileira.

O ataque ocorreu depois que Tania saiu de uma agência bancária. Segundo a Polícia Civil, um homem a derrubou e tentou roubar sua bolsa. Ao resistir, a pesquisadora foi agredida novamente e atingida por disparos na mão, no ombro e no pescoço. Ela foi socorrida por policiais militares do programa Segurança Presente e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Arqueóloga é baleada em assalto no Rio 1 de 5

Um dos suspeitos de participar do crime já foi identificado pela polícia. Os investigadores também fizeram uma perícia papiloscópica na motocicleta recuperada após a fuga dos criminosos, em busca de impressões digitais que ajudem a identificar o segundo envolvido.

Escavações revelaram vestígios da escravidão

O trabalho de Tania Andrade Lima ganhou destaque nacional e internacional com as pesquisas no Cais do Valongo, na Região Portuária do Rio. Entre janeiro de 2011 e junho de 2012, a equipe coordenada pela arqueóloga escavou cinco quarteirões da área, antes das obras de revitalização.

As escavações encontraram objetos associados aos africanos escravizados que desembarcaram no local entre 1811 e 1843. Entre os vestígios estavam miçangas, pedras, amuletos e peças utilizadas em rituais religiosos.

Em entrevista ao O Globo, publicada em 2014, Tania contou que a descoberta teve um impacto pessoal profundo. Ao receber a reprodução de uma fotografia de um navio negreiro lotado de crianças, ela se lembrou de objetos encontrados durante as escavações, incluindo pequenos anéis de piaçava usados por crianças africanas.

Na ocasião, a pesquisadora explicou que encontrar esses vestígios tornava concreta uma história que, até então, conhecia principalmente pelos livros. O Cais do Valongo foi um dos principais pontos de entrada de africanos escravizados no Brasil.

A pesquisa também ampliou os estudos sobre a presença da população negra na área urbana do Rio de Janeiro no século 19. Segundo a arqueóloga, escavações históricas costumavam revelar mais objetos ligados às classes dominantes, enquanto os pertences das pessoas escravizadas apareciam com menor frequência.

Prêmios e trajetória na arqueologia

Com mais de 30 anos de trabalho de campo à época da entrevista de 2014, Tania já era reconhecida por arqueólogos, antropólogos e historiadores antes da repercussão internacional das descobertas do Cais do Valongo.