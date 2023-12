Saiba quem é o homem que provocou Ciro Gomes e levou tapa no rosto

Conforme publicou em sua conta oficial do Instagram, ele não será candidato ao cargo pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e nem é filiados à legenda. No entanto, reiterou que apoia “o movimento de eleger candidaturas afroindígenas e LGBTQIAPN+ em todo o Brasil”.

“O tempo dos brancos já era! É nós (sic) no poder ou não será, apanho na cara com orgulho para defender o que é nosso e não (faço) isso pra me eleger. Nós temos ‘um projeto de Nação! Com a licença da palavra”, escreveu.