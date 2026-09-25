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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:40
O goleiro do Trindade Atlético Clube (TAC), de Goiás, Thiago Reis Dias, saiu de Imperatriz, no Maranhão, para seguir a carreira no futebol. O jovem morreu nesta quinta-feira (24), aos 18 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Thiago Dias deixou a cidade natal para jogar em Goiás no final de julho deste ano, segundo informações do portal g1. Durante o curto período no clube, o jovem sequer chegou a entrar em campo oficialmente com a camisa do TAC. Ele é lembrado como um jovem “extraordinário” por pessoas que conviveram com ele.
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC)
“Ele nem chegou a trabalhar em jogo. Era um menino extraordinário. Humilde, da igreja, muito apegado à mãe e a um cachorro”, afirmou o presidente do Trindade, Adilson Filho.
Thiago sofreu um AVC isquêmico poucas horas após finalizar o treino na manhã do último domingo (20). Segundo o presidente do clube, o atleta participou normalmente da atividade e, após o almoço, começou a sentir dores de cabeça.
“Ele subiu para o quarto, ligou o ar-condicionado e ficou deitado na cama. Aí, queixou-se de dor de cabeça para o colega de quarto, que deu um remédio para ele. O colega saiu do quarto e, quando retornou, o encontrou passando mal”, relatou Adilson.
O goleiro foi levado inicialmente para uma unidade de saúde local, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde morreu nesta quinta-feira.
Segundo o presidente do clube, o pai de Thiago também morreu em decorrência de um AVC, há cerca de cinco anos.