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Saiba quem era o jogador de futebol que morreu aos 18 anos após sofrer um AVC

Jovem de 18 anos havia se mudado para Goiás no final de julho para jogar pelo Trindade Atlético Clube

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:40

Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC)
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) Crédito: Reprodução

O goleiro do Trindade Atlético Clube (TAC), de Goiás, Thiago Reis Dias, saiu de Imperatriz, no Maranhão, para seguir a carreira no futebol. O jovem morreu nesta quinta-feira (24), aos 18 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Thiago Dias deixou a cidade natal para jogar em Goiás no final de julho deste ano, segundo informações do portal g1. Durante o curto período no clube, o jovem sequer chegou a entrar em campo oficialmente com a camisa do TAC. Ele é lembrado como um jovem “extraordinário” por pessoas que conviveram com ele.

Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC)

Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução/ Redes sociais
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Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) por Reprodução

“Ele nem chegou a trabalhar em jogo. Era um menino extraordinário. Humilde, da igreja, muito apegado à mãe e a um cachorro”, afirmou o presidente do Trindade, Adilson Filho.

Thiago sofreu um AVC isquêmico poucas horas após finalizar o treino na manhã do último domingo (20). Segundo o presidente do clube, o atleta participou normalmente da atividade e, após o almoço, começou a sentir dores de cabeça.

“Ele subiu para o quarto, ligou o ar-condicionado e ficou deitado na cama. Aí, queixou-se de dor de cabeça para o colega de quarto, que deu um remédio para ele. O colega saiu do quarto e, quando retornou, o encontrou passando mal”, relatou Adilson.

O goleiro foi levado inicialmente para uma unidade de saúde local, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde morreu nesta quinta-feira.

Segundo o presidente do clube, o pai de Thiago também morreu em decorrência de um AVC, há cerca de cinco anos.

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