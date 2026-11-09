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Perla Ribeiro
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:20
Dez integrantes de uma mesma família morreram após o carro em que viajavam cair em um lago na zona rural de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão cinco adultos e cinco crianças, incluindo um bebê de apenas cinco meses. Os familiares foram identificados como um casal, filhos, genro, netos e uma sobrinha. As vítimas moravam no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. As informações são do g1.
Saiba quem são as vítimas:
Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago
Ricardo e Fernanda eram um casal e pais de quatro filhos. Três deles e os três netos morreram no acidente. Um quarto filho, Lucas Siqueira Martins, não estava no veículo e organizou uma campanha para ajudar a custear as despesas funerárias da família.
Velório coletivo em Volta Redonda
A despedida dos dez familiares acontece nesta segunda-feira (9), no Ginásio Santa Cruz, em Volta Redonda. Parentes, amigos e moradores da comunidade participam da cerimônia coletiva. Os corpos foram retirados de dentro do veículo por uma força-tarefa de aproximadamente 30 bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.
Os laudos da Polícia Civil confirmaram que todas as vítimas morreram por afogamento.Como aconteceu o acidenteO carro caiu em um lago na área rural de Barra Mansa, na madrugada de sábado (7). Segundo as primeiras apurações da Polícia Civil, o veículo teria derrapado por causa da chuva, tombado e caído na água.O socorro foi acionado depois que uma pessoa avistou o automóvel capotado dentro do lago. A investigação é conduzida pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.