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Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago

Vítimas tinham entre cinco meses e 46 anos e estavam no mesmo veículo que caiu em uma lagoa na zona rural de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:20

Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago
Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago Crédito: Reprodução

Dez integrantes de uma mesma família morreram após o carro em que viajavam cair em um lago na zona rural de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão cinco adultos e cinco crianças, incluindo um bebê de apenas cinco meses. Os familiares foram identificados como um casal, filhos, genro, netos e uma sobrinha. As vítimas moravam no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. As informações são do g1.

Saiba quem são as vítimas:

Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago

Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses, filha de Kamilla e Gabriel por Reprodução
Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 anos, filho de Fernanda e Ricardo por Reprodução
Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 anos, filho de Kamilla e Gabriel por Reprodução
Maria Fernanda Moraes Carola, 9 anos, filha de Kamilla e Gabriel por Reprodução
Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 anos, filha de Fernanda e Ricardo por Reprodução
Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 anos por Reprodução
Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 anos,  filha de Fernanda e Ricardo por Reprodução
Gabriel Vitor Carola Paixao, 29 anos, marido de Kamilla por Reprodução
Fernanda Siqueira Martins, 44 anos por Reprodução
Ricardo de Souza Moraes, 46 anos por Reprodução
Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago por Reprodução
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Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses, filha de Kamilla e Gabriel por Reprodução

Ricardo e Fernanda eram um casal e pais de quatro filhos. Três deles e os três netos morreram no acidente. Um quarto filho, Lucas Siqueira Martins, não estava no veículo e organizou uma campanha para ajudar a custear as despesas funerárias da família.

Velório coletivo em Volta Redonda

A despedida dos dez familiares acontece nesta segunda-feira (9), no Ginásio Santa Cruz, em Volta Redonda. Parentes, amigos e moradores da comunidade participam da cerimônia coletiva. Os corpos foram retirados de dentro do veículo por uma força-tarefa de aproximadamente 30 bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Os laudos da Polícia Civil confirmaram que todas as vítimas morreram por afogamento.Como aconteceu o acidenteO carro caiu em um lago na área rural de Barra Mansa, na madrugada de sábado (7). Segundo as primeiras apurações da Polícia Civil, o veículo teria derrapado por causa da chuva, tombado e caído na água.O socorro foi acionado depois que uma pessoa avistou o automóvel capotado dentro do lago. A investigação é conduzida pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

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