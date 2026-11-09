TRAGÉDIA

Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago

Vítimas tinham entre cinco meses e 46 anos e estavam no mesmo veículo que caiu em uma lagoa na zona rural de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:20

Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago Crédito: Reprodução

Dez integrantes de uma mesma família morreram após o carro em que viajavam cair em um lago na zona rural de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão cinco adultos e cinco crianças, incluindo um bebê de apenas cinco meses. Os familiares foram identificados como um casal, filhos, genro, netos e uma sobrinha. As vítimas moravam no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. As informações são do g1.

Saiba quem são as vítimas:

Saiba quem são os cinco adultos e as cinco crianças da mesma família que morreram após carro cair em lago 1 de 11

Ricardo e Fernanda eram um casal e pais de quatro filhos. Três deles e os três netos morreram no acidente. Um quarto filho, Lucas Siqueira Martins, não estava no veículo e organizou uma campanha para ajudar a custear as despesas funerárias da família.

Velório coletivo em Volta Redonda

A despedida dos dez familiares acontece nesta segunda-feira (9), no Ginásio Santa Cruz, em Volta Redonda. Parentes, amigos e moradores da comunidade participam da cerimônia coletiva. Os corpos foram retirados de dentro do veículo por uma força-tarefa de aproximadamente 30 bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.