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Fim da escala 6x1: veja como votou cada senador na aprovação da proposta

Proposta recebeu 75 votos favoráveis e um contrário; três senadores estavam ausentes e um não registrou voto, apesar de estar presente na sessão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:47

Comissão do Senado aprova ampliação de desconto na conta de luz para famílias com pacientes em tratamento domiciliar.
Senado Federal Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil foi aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (14), com 75 votos favoráveis e apenas um contrário em cada um dos dois turnos de votação.

O único voto contrário à proposta foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Além dele, o senador Sergio Moro (PL-PR) não votou, apesar de estar presente na sessão.

Os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Marcio Bittar (PL-AC) e Rogério Marinho (PL-RN) não compareceram à sessão de votação.

Veja como votou cada parlamentar

Alan Rick (Republicanos-AC): SIM

Alessandro Vieira (MDB-SE): SIM

Ana Paula Lobato (PSB-MA): SIM

Angelo Coronel (Republicanos-BA): SIM

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): SIM

Beto Faro (PT-PA): SIM

Camilo Santana (PT-CE): SIM

Carlos Fávaro (PSD-MT): SIM

Carlos Portinho (PL-RJ): SIM

Carlos Viana (PSD-MG): SIM

Chico Rodrigues (PSB-RR): SIM

Cid Gomes (PSB-CE): SIM

Ciro Nogueira (PP-PI): AUSENTE

Cleitinho (Republicanos-MG): SIM

Confúcio Moura (MDB-RO): SIM

Damares Alves (Republicanos-DF): SIM

Daniella Ribeiro (PP-PB): SIM

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): PRESIDENTE

Dr. Hiran (PP-RR): SIM

Dra. Eudócia (PSDB-AL): SIM

Eduardo Braga (MDB-AM): SIM

Eduardo Gomes (PL-TO): SIM

Efraim Filho (PL-PB): SIM

Eliziane Gama (PSD-MA): SIM

Esperidião Amin (PP-SC): SIM

Fabiano Contarato (PT-ES): SIM

Fernando Dueire (PSD-PE): SIM

Flávio Arns (PSB-PR): SIM

Flávio Bolsonaro (PL-RJ): SIM

Giordano (Podemos-SP): SIM

Hamilton Mourão (Republicanos-RS): NÃO

Humberto Costa (PT-PE): SIM

Irajá (PSD-TO): SIM

Ivete da Silveira (MDB-SC): SIM

Izalci Lucas (PL-DF): SIM

Jader Barbalho (MDB-PA): SIM

Jaime Bagattoli (PL-RO): SIM

Jaques Wagner (PT-BA): SIM

Jayme Campos (União Brasil-MT): SIM

Jorge Kajuru (PSB-GO): SIM

Jorge Seif (PL-SC): SIM

Jussara Lima (PSD-PI): SIM

Laércio Oliveira (PP-SE): SIM

Leany Lemos (PSB-DF): SIM

Lucas Barreto (PSD-AP): SIM

Luis Carlos Heinze (PP-RS): SIM

Magno Malta (PL-ES): SIM

Mara Gabrilli (PSD-SP): SIM

Marcio Bittar (PL-AC): AUSENTE

Marcelo Castro (MDB-PI): SIM

Marcos do Val (Avante-ES): SIM

Marcos Rogério (PL-RO): SIM

Nelsinho Trad (PSD-MS): SIM

Omar Aziz (PSD-AM): SIM

Oriovisto Guimarães (PSDB-PR): SIM

Otto Alencar (PSD-BA): SIM

Paulo Paim (PT-RS): SIM

Plínio Valério (PSDB-AM): SIM

Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO): SIM

Randolfe Rodrigues (PT-AP): SIM

Renan Calheiros (MDB-AL): SIM

Renan Filho (MDB-AL): SIM

Renzo Braz (PP-MG): SIM

Roberta Acioly (Republicanos-RR): SIM

Rogério Carvalho (PT-SE): SIM

Rogerio Marinho (PL-RN): AUSENTE

Romário (sem partido-RJ): SIM

Sargento Reginauro (PSDB-CE): SIM

Sérgio Petecão (PSD-AC): SIM

Sergio Moro (PL-PR): NÃO VOTOU

Soraya Thronicke (PSB-MS): SIM

Styvenson Valentim (Podemos-RN): SIM

Teresa Leitão (PT-PE): SIM

Tereza Cristina (PP-MS): SIM

Vanderlan Cardoso (PSD-GO): SIM

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB): SIM

Wellington Fagundes (PL-MT): SIM

Weverton (PDT-MA): SIM

Wilder Morais (PL-GO): SIM

Zenaide Maia (PSD-RN): SIM

Zequinha Marinho (Podemos-PA): SIM

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