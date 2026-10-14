Fim da escala 6x1: veja como votou cada senador na aprovação da proposta

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:47
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil foi aprovada pelo Senado Federal nesta quarta-feira (14), com 75 votos favoráveis e apenas um contrário em cada um dos dois turnos de votação.
O único voto contrário à proposta foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Além dele, o senador Sergio Moro (PL-PR) não votou, apesar de estar presente na sessão.
Os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), Marcio Bittar (PL-AC) e Rogério Marinho (PL-RN) não compareceram à sessão de votação.
Alan Rick (Republicanos-AC): SIM
Alessandro Vieira (MDB-SE): SIM
Ana Paula Lobato (PSB-MA): SIM
Angelo Coronel (Republicanos-BA): SIM
Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): SIM
Beto Faro (PT-PA): SIM
Camilo Santana (PT-CE): SIM
Carlos Fávaro (PSD-MT): SIM
Carlos Portinho (PL-RJ): SIM
Carlos Viana (PSD-MG): SIM
Chico Rodrigues (PSB-RR): SIM
Cid Gomes (PSB-CE): SIM
Ciro Nogueira (PP-PI): AUSENTE
Cleitinho (Republicanos-MG): SIM
Confúcio Moura (MDB-RO): SIM
Damares Alves (Republicanos-DF): SIM
Daniella Ribeiro (PP-PB): SIM
Davi Alcolumbre (União Brasil-AP): PRESIDENTE
Dr. Hiran (PP-RR): SIM
Dra. Eudócia (PSDB-AL): SIM
Eduardo Braga (MDB-AM): SIM
Eduardo Gomes (PL-TO): SIM
Efraim Filho (PL-PB): SIM
Eliziane Gama (PSD-MA): SIM
Esperidião Amin (PP-SC): SIM
Fabiano Contarato (PT-ES): SIM
Fernando Dueire (PSD-PE): SIM
Flávio Arns (PSB-PR): SIM
Flávio Bolsonaro (PL-RJ): SIM
Giordano (Podemos-SP): SIM
Hamilton Mourão (Republicanos-RS): NÃO
Humberto Costa (PT-PE): SIM
Irajá (PSD-TO): SIM
Ivete da Silveira (MDB-SC): SIM
Izalci Lucas (PL-DF): SIM
Jader Barbalho (MDB-PA): SIM
Jaime Bagattoli (PL-RO): SIM
Jaques Wagner (PT-BA): SIM
Jayme Campos (União Brasil-MT): SIM
Jorge Kajuru (PSB-GO): SIM
Jorge Seif (PL-SC): SIM
Jussara Lima (PSD-PI): SIM
Laércio Oliveira (PP-SE): SIM
Leany Lemos (PSB-DF): SIM
Lucas Barreto (PSD-AP): SIM
Luis Carlos Heinze (PP-RS): SIM
Magno Malta (PL-ES): SIM
Mara Gabrilli (PSD-SP): SIM
Marcio Bittar (PL-AC): AUSENTE
Marcelo Castro (MDB-PI): SIM
Marcos do Val (Avante-ES): SIM
Marcos Rogério (PL-RO): SIM
Nelsinho Trad (PSD-MS): SIM
Omar Aziz (PSD-AM): SIM
Oriovisto Guimarães (PSDB-PR): SIM
Otto Alencar (PSD-BA): SIM
Paulo Paim (PT-RS): SIM
Plínio Valério (PSDB-AM): SIM
Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO): SIM
Randolfe Rodrigues (PT-AP): SIM
Renan Calheiros (MDB-AL): SIM
Renan Filho (MDB-AL): SIM
Renzo Braz (PP-MG): SIM
Roberta Acioly (Republicanos-RR): SIM
Rogério Carvalho (PT-SE): SIM
Rogerio Marinho (PL-RN): AUSENTE
Romário (sem partido-RJ): SIM
Sargento Reginauro (PSDB-CE): SIM
Sérgio Petecão (PSD-AC): SIM
Sergio Moro (PL-PR): NÃO VOTOU
Soraya Thronicke (PSB-MS): SIM
Styvenson Valentim (Podemos-RN): SIM
Teresa Leitão (PT-PE): SIM
Tereza Cristina (PP-MS): SIM
Vanderlan Cardoso (PSD-GO): SIM
Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB): SIM
Wellington Fagundes (PL-MT): SIM
Weverton (PDT-MA): SIM
Wilder Morais (PL-GO): SIM
Zenaide Maia (PSD-RN): SIM
Zequinha Marinho (Podemos-PA): SIM