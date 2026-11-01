JUSTIÇA

Salão é condenado a pagar R$ 15 mil a cliente após cobrar mais caro por cabelo crespo

Mulher negra descobriu que funcionárias usavam termos depreciativos para se referir a ela em um aplicativo; Justiça reconheceu discriminação racial



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 08:38

Foto ilustrativa de uma mulher com cabelo crespo no salão de beleza Crédito: Magnific/Reprodução

Um salão de beleza de São Paulo foi condenado pela Justiça a pagar R$ 15 mil por danos morais a uma cliente negra vítima de discriminação racial. A decisão foi tomada pela juíza Simone Nojiecoski dos Santos, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, após a cliente denunciar cobranças adicionais pelo atendimento e ofensas feitas por funcionárias do estabelecimento.

De acordo com o processo, iniciado em 13 de maio de 2025, o salão cobrou valores adicionais abusivos da cliente sob a justificativa de que o cabelo crespo exigiria "maior tempo e cuidado" durante o procedimento.

Penteados em cabelos crespos e cacheados 1 de 8

A situação ganhou outro desdobramento quando a cliente descobriu que funcionárias utilizavam termos depreciativos para se referir a ela em um aplicativo.

Na defesa apresentada à Justiça, o estabelecimento alegou que as expressões utilizadas pelas profissionais eram apenas "linguagem figurada" ou tinham "sentido esportivo".

A justificativa, porém, foi rejeitada pela magistrada. Na sentença, ela destacou a gravidade das ofensas. "A associação pejorativa de uma mulher negra a um animal (...) constitui manifestação típica de desumanização histórica e degradação étnico-racial", afirmou a juíza.