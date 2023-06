'Salvaram minha vida', diz jovem que teve mãos e pés amputados após infecção urinária

Com o laudo positivo, Gabrielle não procurou mais atendimento. Até que, no dia 28 de março, sentiu fortes dores nos rins durante o trabalho e foi às pressas para uma unidade hospitalar.

“Quando cheguei, a equipe médica tratou o caso como cólica renal. Fiz alguns exames e fui liberada na sequência. No dia seguinte, retornei para pegar os resultados dos exames e comecei a vomitar e desmaiar. Um médico passou medicamento intravenoso, antibiótico e me liberou”, contou Gabrielle ao Istoé.

Por conta da gravidade do seu caso, Gabrielle ficou seis dias em coma induzido. Assim que acordou, no dia 5 de abril, recebeu a notícia de que suas mãos e pés precisariam ser amputados. “Chorei um pouco, mas sabia que não tinha mais como reverter o caso. No dia 18 de abril, amputei as duas mãos e, no dia 19, os pés até as canelas. Eu sei que fizeram isso para salvar a minha vida”, completou.