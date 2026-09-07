MUDANÇA

Santander começa a bloquear linha de cartões de crédito em setembro; veja quem será afetado

Fim da parceria com a American Express atinge cartões Gold, Platinum e Centurion

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:00

Santander Crédito: Reprodução

Uma linha de cartões do Santander começa a deixar de funcionar para novas compras neste mês. Clientes que possuem American Express emitidos pelo banco estão sendo comunicados sobre o bloqueio dos produtos e terão de migrar para outras opções da instituição.

A medida atinge os cartões American Express Gold e The Platinum Card a partir de setembro. Para os titulares do The Centurion Card, voltado ao segmento de altíssima renda, o processo começa em outubro. O prazo específico para a inativação será informado individualmente a cada cliente.

Os avisos são o capítulo final de um movimento que já vinha ocorrendo nos últimos meses. Em maio, o Santander interrompeu a comercialização de novos cartões American Express. Depois, em agosto, clientes começaram a relatar cancelamentos de produtos que já estavam em uso.

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Naquele momento, consumidores afirmaram ter sido surpreendidos por comunicações que davam prazo de cinco dias úteis para o cancelamento. Alguns disseram manter relacionamento antigo com o banco e não ter problemas de pagamento.

Questionado sobre aqueles casos, o Santander informou que realiza periodicamente “revisões em sua base de cartões”, conforme previsto em contrato e de acordo com suas políticas de relacionamento.

O banco afirmou ainda que clientes American Express que “não atendem mais aos critérios de elegibilidade para manutenção do cartão” estavam sendo comunicados. A instituição não detalhou, na ocasião, quais eram esses critérios.

Agora, o movimento é mais amplo. Santander e American Express encerraram a parceria para emissão dos cartões no Brasil, o que levará à retirada definitiva dos produtos da bandeira mantidos pelo banco.

O que diz o Santander

Em manifestação sobre o encerramento da parceria, o Santander confirmou que os clientes estão sendo avisados sobre as datas de inativação e receberão orientações sobre as opções disponíveis.

“O Santander e a American Express confirmam o encerramento da parceria para a emissão de cartões no Brasil. Os clientes estão sendo notificados sobre as datas de inativação dos cartões e receberão orientações quanto às alternativas disponíveis. Como parte dessa transição, o Santander oferecerá produtos substitutos adequados ao perfil de cada cliente, com benefícios especiais.”

Na mesma manifestação, o banco garantiu a preservação dos pontos acumulados e das compras parceladas feitas antes do bloqueio.

“Os pontos já acumulados permanecerão disponíveis e poderão continuar sendo resgatados normalmente por meio do programa Esfera. As compras parceladas realizadas antes da descontinuação dos cartões continuarão sendo cobradas normalmente nas faturas subsequentes até a quitação total dos valores”.

Quem será afetado

A retirada vale para todos os clientes que possuem American Express emitidos pelo Santander, inclusive aqueles dos segmentos de alta renda e Private.

Não haverá um único cartão substituto para todos. A alternativa oferecida dependerá do perfil de crédito, da elegibilidade e do relacionamento de cada consumidor com o banco.

Entre as condições que poderão ser apresentadas aos clientes elegíveis estão isenção de anuidade por 12 meses, remanejamento do limite de crédito, pontos extras de boas-vindas e benefícios relacionados a experiências, shows e outros eventos.

Quem já possui outro cartão Santander também poderá receber uma proposta para concentrar o relacionamento nesse produto.

Uma vantagem obtida anteriormente no American Express, no entanto, não será necessariamente mantida. Isso vale, por exemplo, para clientes que conseguiram isenção vitalícia de anuidade em campanhas anteriores. O benefício não será automaticamente transferido para o cartão substituto.

E os pontos acumulados?

O saldo já creditado no Esfera continuará disponível para utilização, conforme as regras do programa. O tratamento dos pontos relacionados às compras parceladas varia de acordo com o cartão.

Nos modelos Gold e Platinum, a pontuação das parcelas futuras continuará sendo creditada normalmente. Para clientes Centurion, os pontos relativos às compras parceladas serão antecipados conforme os gastos realizados, sem a exigência do gasto mínimo previsto no produto.

A descontinuação, porém, encerra algumas possibilidades oferecidas pelo Membership Rewards. Deixarão de estar disponíveis transferências para programas como Delta SkyMiles, Hilton Honors, Singapore Airlines e Marriott Bonvoy. Os parceiros acessíveis diretamente pelo Esfera permanecem disponíveis conforme as regras do programa.

Salas VIP e outros benefícios

Outra consequência será o fim de vantagens específicas da American Express. A partir de 30 de setembro, determinados seguros de viagem, benefícios gastronômicos e acessos a salas VIP vinculados aos cartões deixarão de valer.

Seguros relacionados a bilhetes emitidos antes do bloqueio serão preservados até o término da cobertura contratada.

Os cartões oferecidos pelo Santander na migração poderão ter acesso a salas VIP e outros benefícios, mas as condições dependerão do produto destinado a cada cliente.

Compras parceladas não desaparecem

Mesmo depois que o cartão for bloqueado para novas transações, compras parceladas feitas anteriormente continuarão sendo cobradas nas faturas até a quitação.

O aplicativo Santander Amex também permanecerá disponível durante a transição para consultas de faturas, parcelas e demais informações.

Quem utiliza a Tag Santander Sem Parar vinculada ao Amex poderá continuar com o serviço caso tenha outro cartão Santander elegível. Nesse caso, será necessário atualizar o meio de pagamento após a migração.

O encerramento também não afeta conta corrente, investimentos ou outros produtos mantidos pelo cliente no banco.

American Express permanece no Brasil

O fim da parceria não significa que a American Express esteja deixando o mercado brasileiro. A mudança se restringe aos cartões emitidos pelo Santander.